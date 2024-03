Los profesores de colegios e institutos podrán cubrir sustituciones en las universidades

La Conselleria de Educación valenciana ha aprobado que los profesores de colegios e institutos puedan cubrir bajas y sustituciones en las universidades, aunque no podrán realizar la labor investigadora del docente.

El objetivo es cumplir con la nueva ley de universidades (LOSU) que obliga a los campus a dejar de abusar de la figura del profesorado asociado.

La figura del profesorado sustituto será aquel que cubra las vacantes que se produzcan entre el personal docente e investigador con derecho a reserva de puesto y que temporalmente suspenda la prestación de sus servicios por aplicación del régimen de permisos, licencias o situaciones administrativas, incluidas las bajas médicas, o que impliquen una reducción de su actividad docente.

El periodo máximo para realizar estas sustituciones serán 12 horas y media a la semana (unas 6 de clase más las de preparación). Estas horas se podrán complementar con las 37 semanales de jornada laboral de un docente.

"Un docente público no universitario no puede actualmente tener compatibilidad para un puesto de profesor sustituto, ya que sería una segunda actividad pública, que no está exceptuada en la ley 53/84. Para poder desempeñar esa segunda actividad pública ha de aprobarse este decreto", ha señalado en un comunicado la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho.

La directora general de Personal Docente ha indicado que se trata de "un aprovechamiento lógico y racional del personal existente en el ámbito de la docencia no universitaria". "Esto permitirá un adecuado desarrollo de sus funciones y redundará también en beneficio del alumnado matriculado en las universidades", ha indicado.

Sueldos por comunidades

Un profesor de secundaria gana 500 euros más si da clases en comunidades autónomas como País Vasco, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que en las comunidades de Aragón, Madrid oCastilla y León. El sindicato de UGT pide que se igualen los sueldos.

Los sueldos de un docente se componen de dos elementos; de las retribuciones básicas o salario base, según el nivel de enseñanza, y de los trienios de experiencia que acumule. A ello hay que sumarles las retribuciones complementarias, que son diferentes en cada comunidad.

Los profesores de País Vasco, Canarias y Baleares son los que cuentan con un salario más alto. Concretamente, en Euskadi el sueldo es de 3.019 euros, de 2.730 euros en Canarias y de 2.707 euros en Baleares.

La comunidad autónoma con el salario a un docente más bajo en España es Aragón, donde el salario medio es de 2.511 euros. Le sigue Madrid con un salario de 2.513 euros y Castilla y León con 2.518 euros.

El salario puede variar desde los 500 euros hasta los casi 700 euros. Entre las restantes comunidades, los sueldos varían entre los 100 y 200 euros. En Galicia el sueldo es de los 2.633 euros o en Extremadura de 2.545 euros.

UGT considera que, desde la pandemia, la carga de responsabilidades que asumen los profesores ha aumentado, a la vez que se les exige más competencias. Desde el sindicato creen que es necesario insistir en la necesidad de cuidar a los docentes para mejorar la calidad de la educación en España.

