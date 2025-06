Efemérides de hoy 16 de junio de 2025: ¿Qué pasó el 16 de junio? 

El 16 de junio de 1978 se estrena en Estados Unidos la película musical Grease. Dirigida por Randal Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, se convierte en uno de los fenómenos cinematográficos más importantes de su época.

La película está basada en el exitoso musical de Broadway de 1971, Grease lleva a la gran pantalla de Hollywood la historia de amor entre Danny Zuko, un rebelde, y Sandy Olsson, una chica buena, ambientada en el instituto Rydell durante los años 50 del siglo XX. La película captura la esencia de la juventud, el romance, la rebeldía, la estética y las tensiones sociales de la época.

En cuanto a la banda sonora, Grease pasa a la historia por sus clásicos como Summer Nights, Hopelessly Devoted to You, Greased Lightnin’ y You’re the One That I Want.

Décadas después, Grease sigue siendo un referente cultural, homenajeado y versionado en todo el mundo, y continúa siendo símbolo de una época dorada del cine musical y de la cultura pop global.

Tal día como hoy, pero de 1963, la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova hizo historia al convertirse en la primera mujer en viajar al espacio. Seleccionada entre más de 400 aspirantes para pilotar la nave Vostok 6, a bordo de la cual orbitó la Tierra 48 veces durante casi tres días. Su misión es un logro clave para el programa espacial soviético y un símbolo del avance de las mujeres en la ciencia. Actualmente, continúa siendo la única mujer que ha realizado una misión espacial en solitario.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 16 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 16 de junio?

1779.- España le declara la guerra a Gran Bretaña y comienza el sitio de Gibraltar.

1867.- Se publica el primer número del Diario de Cádiz, decano de la prensa andaluza.

1900.- El pueblo cubano vota la primera Constitución del país.

1903.- Fundación de la compañía Ford Motor Company en Detroit (EE.UU.).

1911.- Nace el grupo informático International Business Machine, conocido como IBM.

1950.- Inaugurado el estadio Maracaná de Río de Janeiro para el Mundial de fútbol masculino de Brasil.

1960.- Estreno en Nueva York de 'Psicosis', película de Alfred Hitchcock, protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh.

1963.- La astronauta rusa Valentina Tereshkova se convierte, entre el 16 y el 19 de junio, en la primera mujer que realiza un viaje espacial.

1976.- Masacre de Soweto (Sudáfrica): decenas de niños son asesinados por negarse a aprender 'afrikáans', la lengua de los blancos que ostentaban el poder, y se inician las protestas que acaban con la vida de unas 700 personas en las siguientes semanas.

2012.- La opositora birmana Suu Kyi recoge el Nobel de la Paz otorgado en 1991.

¿Quién nació el 16 de junio?

1303.- Giovanni Boccaccio, escritor italiano, autor del 'Decamerón'.

1890.- Stan Laurel, 'el flaco' de 'El Gordo y el Falco', actor británico.

1917.- Katharine Graham, periodista estadounidense, editora de The Washington Post.

1920.- José López Portillo, presidente de México.

1927.- Nicolás Redondo Urbieta, secretario general de UGT.

1934.- William Forsyth Sharpe, economista estadounidense, Premio Nobel 1990.

1957.- Jordi Hurtado, periodista y presentador español.

¿Quién murió el 16 de junio?

1959.- George Reeves, actor estadounidense.

1977.- Werner von Braun, ingeniero aeroespacial alemán.

1979.- Nicholas Ray, cineasta estadounidense.

1986.- Luisa Sala, actriz española.

1990.- Eva Turner, cantante lírica británica.

2017.- John G. Avildsen, cineasta estadounidense, Óscar por 'Rocky'.

¿Qué se celebra el 16 de junio?

Hoy, 16 de junio, se celebra el Día Mundial de las Tortugas Marinas.

Horóscopo del 16 de junio

Los nacidos el 16 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 16 de junio

Hoy, 16 de junio, se celebra san Aureliano, san Aureo, san Quirico, santa Justina y santa Julita.