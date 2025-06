Un político valenciano se "casa" consigo mismo

El director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana, Stephane Soriano, se ha casado consigo mismo. Lo ha hecho rodeado de familiares y amigos en una masía y con una ceremonia y un convite espectacular.

La historia se remonta dos años atrás. El político quería promocionar la masía el Molí del Ballester, situada en su localidad de Benaguasil, donde ejerce de concejal. El político le dijo a los propietarios que reservaran una fecha porque iba a encontrar una pareja para casarse. Y pese a que no ha llegado la persona para compartir matrimonio, ha cumplido su promesa montando una gran fiesta y casándose con él mismo. "Nos presentaron el Molí del Ballestar hace dos años y en la misma mesa les dije que me reservaran la fecha, que ya encontraría a alguien. No lo he encontrado pero me llamaron para decir que tenía la fecha reservada y he dicho que adelante. He liado a dos tías mías para que me ayudaran a montar la fiesta", ha contado.

En las imágenes compartidas en las redes sociales se puede comprobar que a la boda no le faltó nada. "Me encanta celebrar la vida rodeado de gente maravillosa, la gente se lo pasó muy bien en una masía preciosa. Además, toda la celebración estaba protagonizada por mi pueblo: probaron productos de la zona, vino de una masía cercana...", ha explicado el político, que ha reconocido que hasta anillo tenía. "Me lo regaló un amigo, medio de broma, pero si encuentro a la persona indicada, se lo daré", ha asegurado entre risas.

Invitados del Consell

Entre los invitados al enlace, se pudo ver una amplia representación del Partido Popular valenciano, especialmente de la comarca del Camp de Túria.

Entre todos ellos, destacó la titular de su Conselleria: la vicepresidente primera y consellera de Igualdad y Bienestar Social, Susana Camarero, a la que se la ve bailando y aplaudiendo en uno de los vídeos de Instagram; el del histórico Felipe del Baño, el primer diputado del PP en las Corts Valencianes que reconoció abiertamente su homosexualidad; y la diputada del PP Verónica Marcos.

