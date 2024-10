Un profesor sevillano enseña Lengua contando chistes: "Un alumno que se ríe en clase está más motivado"

Más de 20 años de experiencia como docente avalan a José Antonio Francés, profesor de Lengua en el Colegio Buen Pastor de Sevilla. Aunque se define como no especialmente gracioso se vale de ese arma para impartir esta materia a sus alumnos. "Cuando entro en clase lo primero que me piden es que les cuente un chiste" señala. Inmediatamente José Antonio les dice que no "los chistes salen de forma espontánea, se utilizan como material de aprendizaje" argumenta.

Comprobamos su divertida metodología con los alumnos de Primero de Bachillerato. José Antonio les explica la polisemia y la homonimia a través de sus singulares chistes "el humor es una herramienta fantástica que consigue motivar al alumno a la vez que les ayuda a ampliar cualquier concepto de nuestra lengua".

"Nos estamos riendo todo el rato"

María, Álvaro, Carlota y el resto de compañeros están encantados. Todos coinciden en lo mismo "las clases se pasan super rápido, nos estamos riendo todo el rato" señala María que se acuerda más del tema a través del chiste que contó el profesor.

Ni uno, ni dos, 500 chistes que conducen por todos los caminos y requiebros de nuestra gramática. Eso es lo que ha conseguido reunir José Antonio en el libro 'Ríete de la lengua', "me gusta hacer juegos con las palabras y como soy escritor el libro me ha salido solo" manifiesta.

Álvaro Molina coge el libro y lee uno de esos chistes con los que su profesor explica la polisemia: "Los políticos son como el aloe vera cuanto más los investigas más propiedades se les descubre". Del silencio se pasa a la carcajada.

"No hay un concepto gramatical que no tenga un chiste"

Este profesor sevillano intenta así amenizar el contenido teórico con chistes "no hay un concepto gramatical que no tenga un chiste" añade. Lo importante relata es que sus alumnos después de un curso acaban teniendo una visión distinta de la lengua y terminan amando la experiencia. Eso mismo nos transmite Carlota "al final aprendemos mejor así, pasándolo bien". Para José Antonio Francés "si somos conocedores de nuestra lengua seremos personas más competentes para hacer cualquier cosa en la vida".

Y para cerrar la clase este peculiar docente ilustra el concepto de comunicación en el que a veces emitimos un mensaje pero no estamos completamente seguros de que el otro lo haya entendido con el siguiente chiste: "Dos chicos que están en una clase. Le dice el chico a la chica, oye ¿quieres salir conmigo?. Le dice la chica, vale pero sal tu primero". Y es que José Antonio lo tiene claro "los profesores no somos cómicos pero a nadie le amarga un chiste".

