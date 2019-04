Prisión provisional, sin fianza, para un hombre acusado de secuestrar y vejar a su expareja

El Juzgado, que además ha declarado el secreto de las actuaciones, ha dictado auto de ingreso en prisión sobre el individuo al considerar que "aparecen indicios racionales bastantes para presumir la participación del detenido en los hechos investigados", según el auto de prisión.

El Juzgado considera que, por ahora y sin perjuicio de posterior calificación jurídica, los hechos pueden ser constitutivos de un delito de detención ilegal, penado con entre cuatro y seis años de prisión, y otro de quebrantamiento de medida cautelar, que podría suponer entre seis meses y un año de cárcel.

El titular del Juzgado considera que hay motivos bastantes para creer responsable de delito a I.R.G. en que, según ha manifestado el Ministerio Fiscal, consta en autos la coincidencia entre el relato de algunos extremos de la declaración de la denunciante y la entrada y registro efectuada en el domicilio y trastero donde vive el denunciado. Aunque por el momento no se ha encontrado prueba directa de la participación del detenido en los hechos, según el auto, "no se puede descartar su intervención ante los indicios y conocimiento de la víctima de detalles del lugar de detención ilegal que no tendría por qué".

El detenido, que ingresará en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León) fue arrestado el martes en la localidad leonesa de Castropodame y pasó al día siguiente a disposición del citado Juzgado, que tomó declaración al sospechoso y a la víctima de los hechos denunciados, que supuestamente se produjeron la noche del lunes al martes, en torno a las 23.00 horas, cuando dos personas abordaron a la mujer, que se preparaba para dar un paseo a su perro, y la metieron en un coche.

Aunque la mujer pudo reconocer a su expareja, no pudo aportar datos sobre el otro agresor, y ha denunciado que fue sometida a abusos y vejaciones e incluso le echaron "un líquido que le quemaba en su zona íntima". La mujer fue abandonada cerca de una casa y sobre las 4.00 horas del martes y, tras recibir los primeros auxilios, presentó denuncia ante la Guardia Civil.