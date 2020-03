Primera noche de confinamiento colectivo en Igualada bajo la supervisión de los mossos

Podrá se un día, dos o incluso una semana. No se sabe cuánto durará, pero Igualada está confinada. Es el primer confinamiento colectivo que se decreta en España. A Igualada se suman otras tres localidades muy cercanas a Barcelona: Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí y Òdena. En total, unos 70.000 vecinos confinados.

"Yo iba a llevar a mi pareja que no se de Igualada, pero me han dicho que si salgo igual no entro", explicaba un vecino. Los mossos vigilan los movimientos de los vecinos y les preguntan que a dónde van en caso de ver que se salen del perímetro de Igualada. Algunos se han quedado dentro y otros no pueden salir.

Nadie entra ni sale de Igualada desde la pasada medianoche. Primero lo veíamos en China, luego en Italia y ahora, esa medida que parecía exagerada, también se aplica aquí en España, en donde nos parecía imposible.

Las autoridades lo anuncian por las calles y a los vecinos con los que se cruzan. Los controles de acceso se han instalado en las entradas y salidas de la localidad.

La consejera de Salud catalana, Alba Vergés, con una voz entrecortada y muy emocionaba, se dirigía a los vecinos y a sus familiares reconociendo que el incremento fuerte de casos en las últimas horas obligaba a tomar esta medida como acto de responsabilidad. Aprovechaba la comparecencia para enviar un abrazo a todos los afectados, vecinos y a su propia familia.