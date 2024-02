Las preguntas más absurdas en un vuelo: "¿Le podría decir al piloto si podría volar más rápido?"

Los asistentes de vuelo se encargan de atender las necesidades de los pasajeros dentro de un avión durante un vuelo. Al inicio, les explican cuáles son las reglas de seguridad y qué está prohibido hacer. Cuando los pasajeros tienen alguna duda o problema, acuden a ellos. Sin embargo, en ocasiones se llevan alguna que otra sorpresa con sus preguntas.

En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas despegan una media de 200.000 vuelos diarios en los que trabajan entre cuatro y 18 tripulantes, dependiendo del tamaño del avión. Estos profesionales, a menudo tienen que contestar a preguntas curiosas: unas por obvias, otras por surrealistas y otras directamente sin respuesta.

Preguntas relacionadas con el viaje

Muchas de las preguntas realizadas tienen que ver con el viaje en sí mismo. "¿Le podría decir al piloto si podría volar más rápido?", pregunta un pasajero. "Volamos tan rápido como está permitido y planificado. Punto", responde el asistente de vuelo.

"Los motores hacen demasiado ruido", pregunta un pasajero. "Póngase tapones, vea una película o escuche música. Se necesitan motores con ruido para poder volar", responde el asistente de vuelo.

Tras un aterrizaje complicado, también son varias las preguntas realizadas por los pasajeros. "¿Está un becario a los mandos?", pregunta un pasajero. "Igual usted lo haría mejor. Nadie aterriza bruscamente a propósito", responde el asistente de vuelo.

Preguntas gastronómicas

Sin embargo, las preguntas gastronómicas son las más destacadas. Por ejemplo, un intolerante al gluten que no lo había informado previamente. "¿No me podrían cocinar alguna cosita?", pregunta un pasajero. "No podemos hacer nada aparte ni tampoco magia... Y esto vale tanto si el pasajero es majo como si no", responde el asistente de vuelo.

Ante la pregunta de pollo o pasta, hay quien responde: "un pescadito". "No tenemos pescado especialmente para usted y tampoco voy a saltar al Atlántico desde el avión para pescárselo", responde el asistente de vuelo.

"Me piden a lo mejor un café especial, un barraquito que es algo típico de canarias y les digo 'no tengo barraquito, no me cabe en el avión'", explican.

También sabemos que hay gente importante en los vuelos, que aprovechan la ocasión para comunicárselo a los asistentes de vuelo. "Conozco a su jefe", le dice, a lo que le responde: "Me alegro por usted".

