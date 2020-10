Madrid pide más controles ante el posible éxodo de los madrileños a segundas residencias

La Comunidad de Madrid ha advertido de que necesitará más policías para controlar los movimientos ante las nuevas restricciones en la región que entran en vigor esta noche. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha pedido al Gobierno 700 agentes para reforzar los controles en las estaciones de tren y en el Aeropuerto de Barajas.

"Hace semanas que pedí ayuda a Sánchez para que las medidas de Madrid, justas y racionales, pudieran cumplirse con eficacia. El dispositivo policial era clave, pero no llegó ni un agente", ha escrito la presidenta de Madrid.

Confusión ante las nuevas restricciones

Los madrileños tienen mucha confusión sobre las nuevas restricciones de Madrid para frenar el avance del coronavirus. Muchos todavía no tienen muy claro cuándo entran en vigor las medidas y los hay concienciados desde el minuto uno: "Yo no me voy por responsabilidad".

Sin embargo, hay madrileños que han aprovechado para hacerse una escapada horas antes de que se inicie el cierre en Madrid. Viajes de fin de semana en avión o en tren.

También los hay que han decidido marcharse a su segunda residencia. Este jueves, en el Campello (Alicante) hubo llegadas de algunos vecinos de Madrid.

En la capital, los hosteleros están temblando ya que auguran elevadas pérdidas y algunos ya piden a sus clientes que adelanten sus cenas para poder cumplir con el horario de cierre.