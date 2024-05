De Polinyà a Barcelona: el infierno de las garrapatas se expande

Seguro que a todo el mundo le suena un pequeño arácnido caracterizado por agarrarse a sus víctimas para chuparles la sangre. Lejos de ser un falso mito, la garrapata es muy real y vuelve a estar en el foco de la noticia. Esta vez trae de cabeza a un pequeño pueblo de Polinyà, en la provincia de Barcelona, que convive desde hace apenas un año con una auténtica plaga de estos bichos —según denuncian sus vecinos—, invadiendo todos los rincones de la localidad.

Hace ahora poco menos de un año, en junio de 2023, saltaba la noticia en este municipio barcelonés de que se habían detectado una plaga de garrapatas Hyalomma Iusitanicum en uno de los polígonos. Con el objetivo de controlarlo, el Ayuntamiento puso en marcha diversas actuaciones: pulverizó varias zonas afectadas, desbrozó en zonas campestres e incluso organizó capturas de conejos para alejarlos de los límites de las zonas urbanas.

El motivo es que estos roedores están considerados la principal reserva de las larvas de este tipo de garrapata. También se alimentan de ratas, aves o incluso jabalíes, aunque no hay tanta presencia en esa zona.

Pero la pesadilla no termina aquí, porque el insecto no llegó a desaparecer en todos estos meses, solo se redujo la presencia. Ahora, los trabajadores de control de plagas Oden Plagas señalan que hay una "infestación bastante fuerte", no solo en ese municipio, si no que se está expandiendo en los contiguos y también se ha detectado la presencia en otras zonas de la provincia de Barcelona.

Eduardo Torres, de esta empresa de control de plagas, señala que no es nueva, si no que la plaga de junio de 2023 nunca acabó porque las temperaturas este año no han descendido lo suficiente: "No ha habido estacionalidad y este insecto muere con las bajas temperaturas del invierno y vuelve a aparecer en verano", dice Torres.

Preguntados en el Consistorio, tildan la situación de "controlada" e insisten en que no existe plaga alguna. Sí que reconocen que la aparición de estas garrapatas se esperaba, y que estaban preparados para ello desde el invierno, por eso no han cesado las medidas desde junio del año anterior.

Desde el departamento de comunicación admiten que la presencia de este parásito se ha avanzado "un par de meses", no se esperaba hasta finales de junio o julio como en 2023, pero detectaron la presencia de garrapatas desde finales de abril, por lo que han decidido avanzar las actuaciones previstas para el inicio de la temporada de verano.

Eduardo Torres explica que el parásito campa a sus anchas por "parques de comunidades de vecinos, y jardines", e indica que incluso ha tenido que intervenir en uno de los centros educativos del municipio: "A los niños se los pueden comer vivos, son los más vulnerables".

En su página web, el Ayuntamiento de Polinyà confirma que a mediados de mayo tuvieron que realizar una actuación de eliminación y control de garrapatas en el entorno y el interior del instituto. No obstante, afirma que el centro educativo no es el origen de la plaga y que lo más probable es que las garrapatas hayan llegado del entorno cercano. Por este motivo, también han actuado en los alrededores y prevén reforzar el tratamiento tanto en el interior como el exterior del centro educativo. "Se está creando una especie de alarma de lo que leen en la prensa. Muchas veces nos llaman por bichos que no son garrapatas, igual son arañas", dicen desde el Consistorio.

La garrapata se expande por la provincia de Barcelona

En las últimas semanas, Oden Plagas ya está recibiendo menos peticiones de trabajo desde Polinyà, pero más de Santa Perpetua Mogoda (Barcelona), el pueblo fronterizo. Él mismo ha relatado que los trabajos que está haciendo en el pueblo originario no están concentrados en una misma zona: "Voy de una punta a otra". Y ahora las llamadas llegan también llegan de Tiana, cerca de Badalona, bastante alejado de las zonas anteriores.

"Esto va por rachas, pero lo que está claro es que va a expandirse por todos lados", dice Eduardo Torres. Una de las principales características que diferencian a los ejemplares de Hyalomma Iusitanicum de las demás garrapatas es su gran movilidad.

En lo que llevamos de primavera se han detectado en hasta ocho comarcas catalanas: Baix Llobregat, Garraf, Barcelonés, Vallès Oriental y Occidental, Maresme y Alt Penedès y Baix Penedès. Solo un dato: una garrapata puede poner entre 400 y 1.400 huevos al día.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com