La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las cenas de empresa

La Navidad es uno de los períodos del aire donde más eventos, cenas y comidas se celebran. Uno de los más comunes son las cenas de empresa, sin embargo, estas pueden ser más peligrosas de lo que parecen y la Policía Nacional ha advertido sobre ello. Estos eventos suelen acabar con unas copas de más y con una actitud relajada, provocando actos que uno normalmente no haría en el trabajo. Hay que tener especial cuidado, ya que, al contrario de lo que muchos creen, pueden llegar a despedirte por un comportamiento inapropiado, ya que estas se consideran una extensión del trabajo.

Además, hoy en día esto conlleva un gran riesgo por culpa de los teléfonos móviles. En estas cenas siempre hay alguien grabando o echando fotos y el riesgo de que una de estas acabe en alguna red social como Instagram o X es alto, por ello hay que llevar especial cuidado. Así lo ha advertido la Policía Nacional en redes sociales: "Es un buen momento para compartir con tus compañeros en un ambiente distendido". Pero estos momentos de euforia pueden dar lugar a situaciones que tal vez no te gusta que se compartan en redes sociales".

Si este es tu caso, La Policía Nacional asegura que lo primero que hay que hacer es hablar con la persona que ha publicado el vídeo o la foto y pedirle que lo elimine. En la mayoría de los casos no habrá problema y todo quedará resuelto; sin embargo, hay casos en los que estas personas no quieren borrar las publicaciones. Ante esto, el siguiente paso es dirigirse a la red social donde se ha subido la foto o vídeo en cuestión y pedir a la plataforma que elimine este contenido. En caso de no obtener ninguna respuesta, hay que dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para tratar la situación. Además, si es un caso muy comprometido, no hay que dudar en denunciar lo ocurrido.

Multas de hasta 1.000 euros si haces esto

Otra de las tradiciones de la Navidad es decorar la casa. En muchas ocasiones, para que la decoración quede más realista, mucha gente elige plantas naturales como musgo, muérdago o acebo. Sin embargo, el hecho de recoger plantas directamente de la naturaleza para utilizarlas como decoración no es legal. La Guardia Civil publicó un vídeo en sus redes sociales en el que alertan que el musgo, el muérdago y el acebo son especies silvestres protegidas, y su recolección sin permiso puede acarrear una sanción económica que van desde los 1.000 hasta 100.000 euros.

La Guardia Civil recomienda que, en lugar de recolectar estas plantas en su hábitat natural, se adquieran en floristerías o viveros especializados. De esta forma, se evita el daño al medio ambiente y se cumplen las normativas vigentes. Además, también señalan la alternativa de recurrir a decoraciones artificiales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com