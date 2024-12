Un policía municipal ejerce tres años con una titulación falsa en el País Vasco

Llevaba placa, arma reglamentaria, ponía multas y ha practicado detenciones. Las competencias ordinarias de un policía municipal pero él no lo era. Un falso agente ha estado trabajando más de tres años como interino en el ayuntamiento vizcaíno de Etxebarri después de supuestamente falsificar su titulación. El hombre, de 30 años y vecino de Bilbao se apuntó en 2019 a la bolsa de trabajo de Etxebarri presentando un título falso de la academia de policía de Arkaute. Cubrió bajas y realizó sustituciones con normalidad.

El Ayuntamiento despidió al estafador en torno al mes de mayo después de descubrir que había engañado sobre su currículum y ha puesto el caso en manos de la Fiscalía para que investigue si ha cometido un delito de falsedad documental. También podría ser acusado de usurpación de funciones públicas y tenencia ilícita de armas y le podrían obligar a devolver el dinero cobrado durante esos tres años ejerciendo de policía municipal.

El alcalde de Etxebarri Iker López asegura que el ayuntamiento no tiene la obligación de comprobar los currículos "entró a raíz de un proceso de selección del propio consistorio porque no había agentes en Arkaute y no comprobamos uno por uno los currículos porque entendemos que lo presentan porque lo tienen". El regidor que ha comparecido para explicar lo sucedido asegura que los comentarios de sus compañeros policías levantaron las sospechas sobre su situación "algo no cuadraba en su historia laboral".

Al parecer el supuesto engaño se destapó porque el falso agente no era "precisamente discreto" y alardeaba de sus trabajos en el cuerpo policial y de haber realizado importantes actuaciones.

El impostor ha recurrido su despido "tiene derecho a defenderse como trabajador" dice el alcalde de Etxebarri, y todas sus actuaciones como agente «son nulas» a nivel jurídico, incluidas las sanciones administrativas.

Se la han colado

En la comisaría de Etxebarri trabajan una veintena de agentes. La localidad tiene 12.000 habitantes y los vecinos aseguran que se han quedado pasmados cuando han escuchado la noticia. "Es una vergüenza que se les haya podido colar algo así" nos dicen. Varios coinciden en que "habrá que depurar responsabilidades si han permitido que alguien que no tiene preparación lleve un arma y sea autoridad". Un hombre que está leyendo el artículo en la prensa nos dice que él ha trabajado toda la vida en la administración pública vasca y que esto que ha ocurrido no es tan descabellado".

La Fiscalía ha remitido el asunto a sede judicial y el ayuntamiento no ha entrado en valoraciones "que puedan perjudicar a nadie antes de que la justicia haya hecho su parte", zanjan desde el consistorio.

