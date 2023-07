La Policía investiga a quién iban dirigidos los disparos del tiroteo en Puerto Banús tras no haber heridos

El tiroteo que se produjo el pasado martes sobre las 18:00 horas en Puerto Banús, Marbella, sigue en el foco de la Policía tras conocer que los autores del delito arremetieron varios disparos a uno de los bares de la zona. La Policía se encuentra investigando quienes son los tres individuos, con gorra y mascarilla, que llevaban subfusiles y causaron el pánico en la localidad malagueña.

Por el momento, no hay detenciones y se desconoce si los disparos iban dirigidos a alguien en particular ya que, por el momento, parece que tenían el objetivo de asustar y no de acabar con la vida de alguien. El suceso duró sólo unos minutos.

No hay heridos

El tiroteo sucedió a plena luz del día en una concurrida calle de Puerto Banús. Los testigos salieron asustados del lugar y los tres individuos, acudieron a un local cercano y abrieron fuego emitiendo numerosos disparos contra paredes, puertas y ventanas. Los vecinos señalan que los tres autores del delito tenían la intención de asustar a alguien y no de herir a las personas que estaban en la zona.

"La idea fue asustar al dueño porque él pudo haber matado a mucha gente que estaba ahí y disparó a los cristales y salió corriendo", señala uno de los testigos. Más tarde, los tres delincuentes se dieron a la fuga en un coche que abandonaron en una carretera y al que prendieron fuego. Fue extinguido por las autoridades forestales.

"Estas tranquilo y de repente empiezan a tirotear"

Los testigos que presenciaron el suceso se escondieron detrás de los objetos que había en el bar y otros salieron huyeron asustados del lugar. "Te asusta, estas tan tranquilo y de repente que empiecen a tirotear pues dices, donde estamos", asegura una mujer que estuvo cerca del bar.

Por el momento, se desconocen las causas del tiroteo y la Policía sigue buscando a las tres personas implicadas en el tiroteo. Por otro lado, las autoridades policiales investigan si, detrás del tiroteo, hay alguna trama fraudulenta que haya podido poner en peligro a los habitantes marbellís.