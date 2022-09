La Policía dispara a un hombre que portaba un hacha de grandes dimensiones tras abusar de una menor

La Policía Nacional ha tenido que disparar a un hombre en la localidad alicantina de Elda para proceder a su detención ante su actitud violenta. El individuo llevaba un hacha de grandes dimensiones y anteriormente había abusado de una menor de edad en plena calle.

Según ha informado la Policía Nacional, el suceso ocurrió alrededor de las 21 horas de este lunes. La menor, de 17 años, sufrió tocamiento en plena vía por parte de este individuo, de nacionalidad cubana y con antecedentes penales, cuando iba acompañada de su abuela.

Fueron testigos de esta agresión los que le recriminaron su actitud y fue en ese momento cuando entró en un bazar portando un hacha de grandes dimensiones y, según la Policía, "en actitud desafiante". Hasta ese lugar llegó una patrulla de la Policía Nacional que le pidió que frenara su actitud por la seguridad de todos los presentes.

Actitud violenta con los agentes

No obstante, el individuo no solo continuó con esta actitud sino que se puso más violento con los agentes y amenazó con la intención de herirles. En ese momento, fue cuando los efectivos dispararon, primero al aire y al ver que no deponía su actitud, al pie. Tras ese segundo tiro, el hombre fue desarmado pero aún así seguía con una actitud violenta.

Después, se produjo la llegada de los servicios médicos que tuvieron que atenderlo con una "actitud incontrolable". El agresor fue trasladado al Hospital General de Elda, donde se negó a ser atendido y fue trasladado a otro centro. Allí quedó bajo custodia policial y a la espera de pasar a disposición judicial.