Polémica en Torremolinos: Así es el cartel de la fiesta con temática sexual 'nazarena' de un local malagueño

Para entrar en la conocida sala de intercambio de parejas 'Papúa' de Torremolinos (Málaga) hay que bajar unas largas escaleras tenuemente iluminadas que hacen curva y acaban en una puerta metálica.

La primera persona en dar la bienvenida es empleado del local y da las pautas de las normas a los advenedizos. Una vez se abre se percibe cómo la mirada de los que ya están allí se posa sobre los recién llegados: el cortejo empieza ahí.

La primera barra del pub es para 'singles', los que vienen solos. A la derecha está la zona de las parejas, ahí donde los intercambios de miradas se suceden, y siempre desde el más absoluto respeto.

El local publicita sin pudor el cometido de cada estancia y luego cada cliente es libre de hace uso de ella o no. Hay salones independientes, un tatami grande a modo de cama redonda, salas sado, sala X, cuarto oscuro y los conocidos como 'glory holes', además de habitaciones privadas. Las parejas entablan conversaciones y rompen el hielo. Algunas se atraen, otras no. Pero el tono sube cuando se combina el deseo, alcohol, y los explícitos shows y juegos que implica a toda la clientela.

El propósito del local es simple: si las parejas se gustan (incluido algún single que quieran unir al festival), la libertad sexual es (casi) total.

Rocío Tena es la propietaria del local. Lleva más de 15 años regentándolo y se sabe al dedillo los gustos de los clientes. Elabora cada día los carteles publicitarios que expone en las redes sociales. Cada fin de semana suele ser diferente y su estilo mezcla el humor con la provocación. Y las fiestas son temáticas cada vez que se acerca una fecha señalada: Navidad, primavera, verano, Halloween y hasta Semana Santa. En esta última, precisamente, ha topado con el sentimiento religioso.

El polémico cartel

"Sábado 23 de marzo. Fiesta nazarenos. Buena música. Nazarenos penitentes, ¿Qué escondes debajo?", reza el cartel, y las redes se han hecho eco.

"Los comentarios negativos son una constante, siempre hay, pero no hacemos caso", comenta Rocío Tena. "El lunes me dijeron que algo se había publicado en medios, ahora todo se ha descontrolado, ha sido un bombardeo", añade sorprendida.

Tena asegura estar abrumada por lo sucedido. Hasta la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha afirmado que "el marketing debería tener un límite, el mal gusto".

La propietaria del local, que no quiere entrar en polémica con la regidora, asegura que "no hay ninguna mala intención en el cartel" y se justifica: "Ha habido años en los que lo hemos puesto (el cartel) hasta en la calle y hemos vestido a las chicas con mantillas; si llego a saber que se lía como se ha liado, no lo pongo".

El cartel, señala Tena, no va a ser retirado porque "ya no da tiempo" y la fiesta está convocada para el sábado. "Pido disculpas por si he podido ofender, pero el propósito nunca fue ese", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com