Polémica en Baleares: cuelgan carteles en calas que prohíben el baño en inglés pero en catalán lo desmienten

Varias calas de la isla de Mallorca han aparecido este viernes con carteles que indican -en inglés- que el baño está prohibido o no recomendado. Pero en catalán aseguran que no hay ningún peligro, diciendo lo siguiente: "Playa Abierta".

Los mensajes han sido realizados por la entidad coordinadora anticapitalista Manacor Caterva, quién ha criticado "la masificación turística que sufre Mallorca". Además, en un comunicado emitido este viernes ha expresado que estos carteles dejan "muy claro el mensaje", señalando que las calas de las Islas "han sido expropiadas por el turismo".

A su vez, han señalado que la entidad ha colgado estos carteles "cargados de humor" que "alertan a los turistas con distintos mensajes en inglés que indican que no está permitido o recomendado bañarse". No obstante, el mensaje en catalán "deja claro que no hay ningún peligro".

Distribución de carteles por la isla

Los carteles se han distribuido en varias calas alrededor de la isla: Cala Morlanda, Caló, Cala Petita, Porto Cristo, Cala Murta, Cala Magraner y Cala Bota.

La entidad, conformada por las organizaciones Endavant OSAN, Assamblea Antipatriarcal de Manacor y Arrels, junto con personas a título individual, han señalado que "la usurpación de las calas es solo una expresión más de como el capitalismo usa una actividad económica como el turismo, llevada al extremo, para secar gratuitamente el territorio y para extraer el máximo de plusvalía de los trabajadores".

Por último, han asegurado que "hay culpables y es necesario ponerle nombre, como son los hoteleros o los 'rafels nadals' con la total complicidad de algunos ayuntamientos y del Govern, el actual y el anterior".