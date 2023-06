Le pintan la plaza de minusválidos con el coche ya aparcado: "Espero que me quiten la sanción"

Un vecino de Valencia ha denunciado la grave infracción que le ha puesto la Administración Pública por aparcar su coche en una zona para personas con movilidad reducida. Sin embargo, su sorpresa e indignación vienen de la incongruencia en su multa, pues cuando aparcó nueve días antes de ser notificado con la penalización no había ninguna señal que indicase este aparcamiento: la pintaron días después.

200 euros por una grave infracción que no cometió

Bernardo Carrión es el conductor que se encuentra detrás de este caso que lo califica de "surrealista". A finales del mes de abril, este vecino valenciano encontró por suerte un aparcamiento en pleno Ensanche, donde no resulta una tarea nada fácil estacionar. Concretamente, aparcó su auto en la Calle Almirante Cadarse, frente al Cine d'Or.

En este enclave lo que existe es una alternancia entre el área en donde se puede aparcar de forma gratuita, conocida como zona blanca, y la azul, que hace referencia a la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento por la que es obligatorio adquirir un billete para estacionar.

Tras relatar todo esto a través de las redes sociales, Bernardo Carrión cuenta en primera persona la sorpresa que se llevó una semana después de aparcar su auto: una pintura que señalaba la plaza para movilidad reducida y por consiguiente, el papel de la multa.

"Una escena surrealista". Así es como califica este vecino de Valencia la situación tras ver lo ocurrido, algo que no terminó en el pago de la multa como se pueden imaginar. A través de Twitter, Bernado adjuntó varias fotos para demostrar la veracidad de lo que contaba. En ellas, se ve claramente como incluso hay parte de la pintura sobre una de las ruedas del coche que se empleó para indicar la plaza de minusválidos después de que estuviese aparcado su auto. "Me habían pintado incluso la rueda con lo cual no quedaba duda de que la plaza había sido pintada después de que el coche estuviera aparcado allí", denuncia.

"No quedaba duda de que la plaza había sido pintada después de que el coche estuviera aparcado allí"

La primera denuncia que interpuso no fue notificada

El valenciano hace un llamamiento al Ajuntament para evitar abonar esta cantidad de dinero, después de haber llegado a interponer dos denuncias en la Policía Local, pues la primera no estaba registrada. Esta semana, a través de un correo le confirmaban la grave infracción que está valorada en 200 euros, pero en caso de que Bernardo los desembolse en menos de 20 días serían 100. "@VLCAjuntament, ¿me dices qué tengo que hacer para solucionar esto, por favor?", señala en el tuit.

"Espero evidentemente que no haya ninguna repercusión y que la sanción me la quiten", asegura.