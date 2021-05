Piden 8 años de prisión para un joven que abusaba sexualmente y golpeaba a su hermana, menor de edad

Un hombre se enfrenta a 8 años de prisión por de abusar sexualmente de su hermana, cuando esta era menor de edad, llegando a agredirla cuando se negaba.

Los hechos ocurrieron en Albacete desde fecha no determinada hasta agosto de 2018. El detenido supuestamente abusaba casi a diario de su hermana, menor de 16 años cuando comenzó, realizándole tocamientos por diversas partes del cuerpo, llegando en ocasiones a exhibirle sus genitales a la menor.

Del mismo modo, cuando se negaba o rechazaba sus propuestas sexuales, el procesado le propinaba puñetazos por la cara, el pecho y el cuerpo, causándole numerosos hematomas. Además, le profería de manera continuada insultos.

Agresiones que la chica trató de denunciar, en fecha no concretada, pero que no pudo hacer al ser menor de edad y no ir acompañada de su representante legal.

Unos hechos que la Fiscalía considera que son constitutivos de un delito continuado de abusos sexuales a menor de 16 años, agravado por ser el hermano de la víctima, por el que le piden 6 años de prisión, así como la prohibición de aproximarse a B.a menos de 300 metros durante 8 años, a quien deberá indemnizar en la cantidad de 5.000 euros por los perjuicios causados.

Asimismo, el Ministerio Fiscal solicita la pena de 2 años de prisión por el delito de malos tratos habituales, además de la privación al derecho y porte de armas por 4 años y la prohibición de aproximarse a su hermana a menos de 300 metros durante otros 4 años. Además, tras cumplir la condena de prisión, la Fiscalía pide 14 años de libertad vigilada, 7 por cada delito