Las palabras más repetidas en cada comunidad autónoma

España se caracteriza por una gran riqueza lingüística. Sólo hace falta ver los distintos idiomas oficiales que se hablan en el país. El Euskera o el Catalán, son algunos de ellos. Pero la gran variedad hace que en muchos lugares se hable con ciertos términos que no se conocen en otras ciudades.

Es por eso, por lo que la revista 'Viajar' ha realizado un estudio en las distintas Comunidades Autónomas. Allí, han analizado las palabras más repetidas. Por ejemplo, en el norte, más en concreto en Galicia, Morriña y Reseso son las más típicas. Reseso es el término utilizado para hacer referencia al pan del día anterior. En lugares como el País Vasco, el euskera hace que dos de sus palabras estén directamente relacionadas con el idioma. Potear y Gaupasa, son los términos que los vascos y vascas repiten. Gaupasa, quiere decir salir de fiesta sin volver a casa hasta el día siguiente.

En Andalucía son más los términos que se repiten: Quillo, Coraje y No ni na. Incluso, los andaluces tienen claro que "son palabras que decimos mucho aquí. Pero depende también de cada provincia", explica un joven. Lo mismo ocurre en Cataluña. Burxar y Apa, término utilizado para despedirse de alguien, son las más típicas de los catalanes. Aunque muchos, no están de acuerdo: "No creo que sean las palabras que más decimos aquí", cuenta una joven.

En las redes sociales ha ocurrido lo mismo. Muchas personas se han mostrado en desacuerdo con las palabras que aparecen.

¿Es posible este estudio?

Antena 3 Noticias ha consultado a Andrea Díaz, Filóloga hispánica, si es posible que este estudio cumpla con las expectativas de los ciudadanos. Para empezar, Díaz está de acuerdo con que existan ciertos términos que se repitan más en ciertas partes de la península. Además, hace hincapié en que "España se caracteriza por sus diferentes dialectos y por sus diversas hablas".

Entiende la polémica que surge a raíz de este estudio: "Es cierto que muchas personas que no se sienten identificadas. Es lógico. Aquí no sólo influye el factor geográfico, sino otros como la edad, la personalidad del hablante", explica Andrea.