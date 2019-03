El País Vasco ofrece pulseras identificativas para localizar a los niños en las playas

En España existen 3.460 playas registradas, en la mayoría de ellas es común que a lo largo del verano se pierda algún niño.



Normalmente se suele quedar en un simple susto, ya que las situaciones de extravío suelen prolongarse por un promedio de tiempo que oscila entre 15 y 30 minutos.



Los padres son los que viven con más estrés estas situaciones imáginándose en la mayoría de los casos que ha sucedido lo peor.



El fenómeno del niño perdido se intensifica cada año ante la llegada de la época estival. En la mayoría de las playas se sigue el mismo protocolo: se utiliza la megafonía para avisar a los padres y si el niño no aparece en 60 minutos se llama al 1-1-2, algo que no suele ser necesario, ya que la mayoría de niños aparecen antes de que se cumple media hora.



Sin embargo, para evitar este tipo de situaciones angustiosas en las playas del País Vasco se les pone a los niños unas pulseras identificativas que permite ponerse en contacto con los familiares en caso de que se pierdan.



Las pulseras no llevan ningún nombre, apellidos o número de teléfono simplemente un número de registro que los socorristas tienen apuntado en una hoja dentro del puesto con el número de los padres, de esta forma pueden hacer la llamada pertinente.



También existen las pulseras con código QR y GPS para evitar los extravíos y es que toda precaución es poca ya que se pierden de media cuatro niños al día y en zonas de gran afluencia como la Costa brava, la Costa del sol o la Costa dorada el número asciende a diez.