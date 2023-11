Padres, profesores y niños denuncian amenazas y agresiones por parte de un menor en un colegio en Tenerife

"A mi hijo le golpeó en la cabeza con un bolso, le insulta a diario y lo tiene amenazado. Tiene miedo a venir al colegio y ha bajado su rendimiento escolar". Así nos relata Pepi la situación que está viviendo con su hijo de 9 años. Nos habla de espaldas a cámara porque ella también tiene miedo, la madre del menor que hostiga a su hijo también la ha amenazado a ella, a la salida del colegio. Ha empezado a recoger firmas entre el resto de padres del centro para buscar una solución a este problema.

"Se trata de una familia conflictiva, el niño no tiene culpa de nada pero está amargando a nuestros hijos. Yo estoy en una agonía constante porque no sé con qué me va a venir mi niño de clase cada día". Su caso no es el único, otra madre nos cuenta entre lágrimas que a su hija de 5 años la amenazó de muerte en la puerta del colegio. "Es la que se cruzó delante de él ese día y le tocó, es una niña pequeña, tengo miedo a que le pueda hacer algo más grave".

¿Cuál es el origen del problema?

El origen del problema está en otro menor de unos 12 años, alumno del mismo centro, que acosa a toda la comunidad educativa. Desde hace semanas amenaza y ha llegado a golpear a otros niños e incluso a padres y profesores. La situación llegó al límite el pasado 31 de octubre cuando le dio un puñetazo a una profesora en el transcurso de la clase. La docente denunció los hechos pero pocos días después se produjo una segunda agresión, en este caso a la directora del centro.

La Consejería de Educación ha puesto en marcha el protocolo frente a agresiones al personal docente y se ha reforzado la seguridad con presencia policial a la entrada y salida del centro porque las agresiones se producen también en la calle y no solo por parte del menor sino también de su familia.

Desde el sindicato ANPE aseguran que las docentes acudieron a ellos desesperadas porque no sabía qué hacer ante esta situación. "No solo se trata de la agresión física, que es muy grave, de hecho hay parte de lesiones que lo confirman, sino de las consecuencias psicológicas que tienen estos hechos para estas docentes", afirma Pedro Crespo, presidente del colectivo sindical. En este momento están de baja la secretaria y la directora del colegio, aunque no han sido las únicas afectadas.

La Consejería de Educación ha actuado

Por su parte, la Consejería de Educación asegura que también han actuado dentro del centro, han tomado medidas educativas para integrar a este menor, tales como mediación, ajustes organizativos en la planificación de la jornada lectiva o tutorías individualizadas. "En ningún caso son medidas disciplinarias ya que entendemos que el propio centro educativo es un lugar de máxima protección del alumno".

Máxime cuando las circunstancias ambientales y familiares son las que están provocando esta situación.

El caso ya está en manos de la justicia. La Fiscalía de Menores se reunirá en los próximos días con los progenitores para informarles de las medidas que han tomado.