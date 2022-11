Los padres de Kira, la joven que se suicidó por un supuesto caso de bullying, reprochan al colegio que niegue el acoso escolar

Kira, una joven de 15 años, se suicidó tras un supuesto caso de bullying en el colegio Pare Manyanet. El colegio ha enviado una carta al presidente del Gobierno y los padres han mostrado su rechazo a las "falsedades" contenidas en el escrito, en las que niegan el acoso escolar y eximen al colegio de responsabilidad.

En la carta enviada al presidente del Gobierno, el colegio denuncia que los padres de Kira están protagonizando "una intensa campaña mediática contra la escuela". Aseguran desde la institución que "jamás" hubo "ningún indicio" de acoso escolar ni se alertó a la escuela de ello.

La dirección del centro escolar asegura que no está incluida en la causa penal, sino que solo han sido requeridos para dar información sobre el proceso y que están estudiando qué "respuesta legal" dar ante "las acusaciones falsas vertidas gratuitamente" hacia la escuela.

Además, en el escrito el colegio pide a Pedro Sánchez "que valore cómo actuar ante estos problemas con racionalidad y sin dejarse llevar por las respuestas simples y populistas".

El reproche de los padres de Kira

Tras esta carta al presidente del Gobierno por parte del colegio, los padres de Kira han emitido un comunicado con el que quieren "denunciar públicamente la falsedad de algunas de las afirmaciones sobre el caso" que hace la dirección del colegio, que para ellos, solo estaría intentado preservar "el buen nombre" de la institución educativa.

Ante el rechazo del centro sobre que ni el Govern ni el Síndic de Greuges habrían tomado medidas que afectaran a la escuela, los padres señalan que en el informe definitivo el Departamento de Educación decidió que se llevaría a cabo una "auditoría externa" pues, entre otros elementos, el Manyanet "no había querido acatar la destitución del coordinador de nivel ni del director del colegio".

Este último, señalan los padres, "está actualmente siendo investigado por no haber comunicado a las autoridades las denuncias de varias familias sobre las presuntas actitudes pedófilas de al menos dos de sus religiosos". Aunque, sobre esta investigación, aún no hay resolución, ya que el Manyanet "no están colaborando de forma voluntaria y ello está demorando el proceso", apuntan. Recuerdan que El Síndic de Greuges reclamó que se "valorara la apertura de un expediente disciplinario para depurar responsabilidades en la actuación del coordinador de nivel de la pastoral (...) teniendo en cuenta el grave resultado de alto malestar de Kira que su suicidio nos constata".

Sobre la petición del colegio a Pedro Sánchez de no caer en el "populismo" ante el bullying en sus medidas, los padres señalan que les parece "una falta de respeto a todas esas familias, muchas de ellas con dramas personales terribles derivados de esa lacra, intentar disuadir al gobierno de escucharles con falacias tan inadmisibles en un contexto tan serio como que lo 'valore y actúe con racionalidad y sin dejarse llevar por respuestas simples y populistas".

"Nada hay de irracional, simple y populista en la defensa de los derechos fundamentales de los menores, ¡nada! Tampoco se trata de 'meter abogados o jueces en las aulas', como ellos argumentan, sino de sacar de las aulas a quienes vulneren los derechos de las y los menores, algo a lo que ellos mismos se han negado tras varios requerimientos de la Conselleria d’Educació y del Síndic de Greuges de Catalunya", concluyen los padres.