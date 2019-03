Los padres de Ashya King: "La radioterapia no es la respuesta para un niño de cinco años"

Primeras palabras de los padres de Ashya King, el niño británico de cinco años hospitalizado que sufre un tumor cerebral: "Damos las gracias a todos por el apoyo recibido, de la prensa, el Gobierno de España e inglés. Sentimos que algo no está bien aquí con la Justicia que hemos recibido de Inglaterra. Todo lo que hemos hecho para nuestro hijo fue por su bien. No creemos que el tratamiento que querían dar a nuestro hijo en Inglaterra fuera por su bien".

"Nos arrestaron y dijeron que somos criminales por llevar a nuestro hijo a otro hospital"

Los padres, el matrimonio británico Brett y Naghmeh King, fueron detenidos tras haberlo sacado sin consentimiento médico del hospital británico donde estaba: "Vinimos a España a vender mi casa para pagar un tratamiento privado para mi hijo porque en Inglaterra me dicne que ellos no van a pagar por el tratamiento, pero ellos sabían que voy a pagarlo cuando vendiera mi casa. He hablado con los médicos muchas veces sobre que me voy a otra clínica para tener un servicio médico mejor. Para un niño de cinco años la radioterapia no es la respuesta; es muy fuerte para el niño".

"Con este motivo de amor con mi hijo nos marchamos; los médicos sabían que nos íbamos a ir pero no querían ayudarnos. No sabíamos que la policía nos perseguía. Nos arrestaron y dicen que somos criminales por llevar a nuestro hijo a otro hospital. No estamos contentos con esto porque sólo pensamos en el bienestar de nuestro hijo. Ahora somos criminales, hemos tenido muchos problemas pero estamos mejor que antes, en el camino para ayudar a nuestro hijo", declara el padre de Ashya King.



El menor británico continúa estable en el Hospital Materno Infantil de Málaga y acompañado a pie de cama de una enfermera 24 horas al día. Fuentes del centro sanitario han informado hoy de que el menor se encuentra bien dentro de su estado, que sigue en la Unidad de Oncología Pediátrica, donde recibe todos los cuidados médicos y de enfermería, y que para hoy tiene previsto recibir una sesión de rehabilitación.

Todavía bajo custodia podicial

Ashya King prosigue aún bajo custodia policial en el hospital. Los cuidados que recibe el paciente persiguen mantener estable su salud tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en Inglaterra y de la que se recupera.



Los progenitores abandonaron anoche la prisión madrileña de Soto del Real, donde ingresaron el lunes en situación de detención judicial tras ser arrestados el pasado sábado cuando se encontraban con su hijo en un hostal del núcleo de población de Benajarafe, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga.



El niño fue llevado entonces al centro sanitario malagueño, adonde llegó en buen estado, y el hospital emitió ayer un informe médico solicitado por la Audiencia Nacional sobre el menor.



El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó el lunes a instancias de la Fiscalía la detención judicial por un plazo máximo de 72 horas de los padres del pequeño para recabar el informe con carácter urgente del centro sanitario y traducir la documentación aportada por el abogado del matrimonio.



Otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, acordó ayer la inmediata puesta en libertad de los padres de Ashya King al retirar el Reino Unido la orden europea de detención y entrega dictada contra ellos por secuestro y malos tratos tras sacar al menor del hospital de Southampton.

Campaña para pedir donaciones

Los padres se habían trasladado hasta Málaga para vender un piso de su propiedad y poder pagar al hijo un tratamiento alternativo a la quimioterapia en Estados Unidos o la República Checa y la familia inició después una campaña en Internet dirigida a pedir donaciones para costear esa atención.



Agentes del Cuerpo Nacional de Policía encontraron al pequeño el sábado en el Hostal Esperanza de Benajarafe tras avisar la recepcionista del establecimiento, que vio en televisión el aviso policial de ayuda para localizarlo y la matrícula del vehículo donde iba la familia.



Los padres llegaron a Málaga con sus hijos, entre ellos el enfermo, y al producirse el arresto de los progenitores y el traslado del niño al centro sanitario el mayor de los hermanos se hizo cargo de los otros.



En un vídeo difundido en Youtube antes de su detención, el padre aseguró que se llevaron al hijo para que pudiera recibir un tratamiento que el hospital británico no le había ofrecido, lo que el centro negó. Brett King afirmó en el vídeo que estaban cuidando bien de su hijo y que era ridícula la orden internacional de búsqueda.