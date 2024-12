Pacto pionero en un colegio gallego: los padres acuerdan no comprar móviles a sus hijos al menos durante 1º de la ESO

Este cambio abrupto en la adquisición de dispositivos ha llevado a las familias a reflexionar sobre los riesgos que el uso temprano de la tecnología puede tener en el desarrollo académico, social y emocional de los menores.

Y esa preocupación ha llevado a los padres del alumnado de 6º de Primaria del Colegio La Salle en Santiago de Compostela a lanzar una iniciativa pionera. En colaboración con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (ANPA) y el propio centro educativo, han acordado retrasar la adquisición de teléfonos móviles con acceso a internet entre sus hijos al menos durante el primer año de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

No es una decisión tomada a la ligera. Según Fernando de la Torre, presidente de la ANPA del Colegio La Salle, esta reflexión comenzó hace dos años. El ANPA comenzó a seguir el ejemplo de otras comunidades que ya estaban implementando iniciativas similares. En particular, se fijaron en dos proyectos piloto, uno en el País Vasco y otro en Cataluña, donde grupos de familias se unieron para retrasar la adquisición del móvil entre sus hijos. "En nuestro caso, tenemos un 10% de niños con móvil en 6º de Primaria, mientras que al llegar a 1º de ESO, esa cifra asciende al 99%. Decidimos ponernos de acuerdo para que los niños no lo compraran hasta al menos un año después", añade.

Los padres del Colegio La Salle no solo ven esta iniciativa como un modelo para su centro. "Creemos que puede tomarse como ejemplo y que no sea solo un centro, sino una ciudad entera o incluso Galicia", expresa De la Torre con convicción.

Desde la ANPA señalan tres puntos muy importantes que justifican la iniciativa. El primero es el ciberacoso. "Antes, el niño tenía sus zonas de refugio, su familia o su casa. Esto ya no sucede, porque el acoso sigue en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp, donde los niños son atacados en cualquier momento", apunta De la Torre. El segundo punto clave es el consumo de pornografía, que se ha disparado con el acceso a dispositivos móviles. "En niños y adolescentes, el consumo de pornografía es brutal, y esto ocurre cuando tienen el teléfono móvil", explica De la Torre.

Finalmente, se encuentra la alteración en la relación entre los propios jóvenes. "Usan el teléfono móvil incluso cuando están físicamente juntos", señala De la Torre.

De la Torre argumenta que, al igual que los expertos recomiendan no consumir alcohol o tabaco hasta una edad adulta, los padres deberían ser igualmente cautelosos con el móvil. "Los expertos dicen que no se debería tener teléfono móvil hasta los 16 años, pero los padres no hacemos caso", reflexiona De la Torre.

Fernando de la Torre ha destacado la buena acogida que la iniciativa ha tenido entre las familias. El siguiente paso es conseguir que este compromiso se formalice de manera escrita, "para que todos nos comprometamos de forma efectiva y podamos garantizar que el pacto tenga el impacto esperado", señaló De la Torre.

