Una ONG divulga un vídeo que denuncia la devolución ilegal de inmigrantes en Melilla

La ONG Prodein de Melilla ha difundido vídeo que recrea las imágenes correspondientes al último intento de salto producido en la valla fronteriza de Melilla.

En el vídeo, se denuncia el momento en que el ejército marroquí descuelga a algunos inmigrantes que habían quedado colgados en la cima de la valla, para posteriormente devolverlos a través de la malla a territorio marroquí.

Además, se muestra la interacción entre los militares marroquíes que caminan junto a los agentes españoles dentro del perímetro fronterizo, entre el doble vallado, que supone ser una zona del territorio español.

La organización sin fines de lucro considera que esta práctica vulnera la Ley de Extranjería. Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno de Melilla aseguran que no hubo expulsiones ilegales porque los inmigrantes no llegaron a pisar territorio español y no superaron el dispositivo antiintrusión: el triple vallado.

Añaden que la presencia de militares marroquíes dentro del perímetro fronterizo "no es una práctica inusual" y forma parte de la colaboración entre España y Marruecos.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, durante su participación el programa Espejo Público, ha vuelto a apelar al cumplimiento de la ley, pidiendo la implicación de toda Europa para frenar el fenómeno de la inmigración ilegal.