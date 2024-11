El nuevo jefe superior de Policía de Madrid en su toma de posesión: "El que la hace, la paga"

Hijo de policía, esposo de policía y hermano de policías. El comisario principal Javier María Galván Ruiz, nuevo jefe superior de Policía de Madrid, lleva el color azul del uniforme en las venas. Tras 31 años en el cuerpo, llega ahora a uno de los cargos con mayor responsabilidad en el escalafón. Y llega desde uno de esos destinos considerados como "delicados". Hasta ahora era el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el grupo dedicado a apartar de la Policía a los agentes "que se alejan de esa máxima de cumplir y hacer cumplir la ley", según ha recordado el director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

Uno de los últimos casos del ahora jefe superior de Policía de Madrid en su anterior destino fue un asunto sonado, de esos que copan titulares: la detención de Óscar S. G., el jefe del grupo antiblanqueo de la Policía en Madrid por su supuesta vinculación con el narcotráfico. En su casa, los investigadores habrían encontrado 20 millones de euros ocultos tras una falsa pared. El detenido está ahora en prisión. Por eso, una frase del discurso del nuevo jefe superior de Madrid ha resonado con fuerza en el palacete de la Delegación del Gobierno donde ha prometido su cargo. "El que la hace, la paga", ha señalado el comisario Galván Ruiz, recordando la frase que le dijo el Director Adjunto de la Policía cuando le nombró responsable de Asuntos Internos hace tres años.

Más de 13.300 agentes a sus órdenes

Algunas cifras. El nuevo jefe superior de Madrid tendrá a sus órdenes a más de 13.300 agentes. Son los que trabajan en las 18 comisarías de distrito de la capital y en las 12 comisarías locales que la Policía Nacional tienen en otras ciudades de la Comunidad de Madrid. El 76 por ciento de la población de esta región vive en demarcaciones correspondientes a la Policía Nacional. Y hay otra comisaría: el puesto fronterizo del aeropuerto de Barajas. Es quizá la más desconocida, pero a que en ella trabajan casi un millar de agentes. En los últimos seis años, la plantilla de la Policía Nacional en Madrid se ha incrementado en 1.748 agentes.

La presencia de uniformados en las calles es una de las prioridades señaladas por el nuevo jefe superior. Otras son la lucha contra la violencia de género y la ciberdelincuencia, la que más crece en las estadísticas de criminalidad en España. "Incrementaremos las charlas y consejos a los ciudadanos sobre la seguridad en las transacciones comerciales en internet", ha señalado José María Galván antes de recordar la máxima policial de "servir y proteger".

"Trabajaremos sin sobresaltos, pero con determinación"

En sus tres décadas como policía, Galván Ruiz ha pasado por destinos de primera línea: la comisaría de Vigo, la del distrito Centro de Madrid o la Comisaría General de Información, la que se ocupa de antiterrorismo entre otras funciones, antes de llegar a la de Asuntos Internos. "El ruido no hace bien y el bien no hace ruido", ha señalado el comisario recordando una frase del director de la Policía sobre la labor de los agentes, antes de añadir: "trabajaremos sin sobresaltos, pero con determinación". A su cargo está a partir de ahora la Jefatura Superior más importante de España. No sólo por el número de agentes a sus órdenes. También "porque en Madrid sucede casi todo en materia de seguridad", ha concluido el director de la Policía.

