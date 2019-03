La nueva cocina pasa por las huevas de caracol o langostinos criados en Valladolid

El cocinero Rodrigo de la Calle nos asegura que en apenas 100 gramos de esta verdura hay cinco veces más vitamina C que una naranja y todo el calcio de un vaso de leche. Estudios de la Universidad de Cartagena han demostrado que el Bimi esta verdura es la más sana del planeta.

Pepe Villrrubia es criador de langostinos y vive en Valladolid: "Sí de tierra adentro. Hemos instalado 24 piscinas donde recreamos el hábitat natural del océano: agua del grifo, sal del Mar Rojo y su comida".

Pero hay más, huevas de caracol seleccionadas con lupa, una a una a razón de 3.000 euros kilo. Es la última incorporación gourmet que han realizado los cocineros españoles a sus platos.

El objetivo es buscar nuevos caminos a la gastronomía, atreverse a probar con todo tipo de productos. "Su hígado, su estómago, su piel, su oreja. Los corazones de cordero se sirven en Perú previamente adobados y eso es muy cool", nos dice el cocinero Francis Paniego.

Pedro Subijana por su parte ha experimentado incluso con bellotas. Quería lograr la esencia del jamón ibérico. El ensayo no salió del todo bien. "Al cerdo le darán mucho pero a nosotros no tanto. Si cada 100 pruebas que hagas, una das en el clavo me parece una exitazo bestial", nos dice el cocinero. Y en caso de duda nada como el producto original.