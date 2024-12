La Nochebuena más dura para Amparo tras perder a su madre por la DANA: "Falta gente en la mesa y es muy duro"

La Nochebuena es una de las fechas más importantes marcadas en el calendario por los reencuentros familiares, amor e ilusión, aunque para muchos este año no va a recordarse como una de las noches más felices. Es el caso de los vecinos de los municipios más afectados por la DANA. Allí el único motivo de celebración es seguir contando con los seres queridos ya que muchas familias han perdido todo.

Amparo perdió a su madre por la riada. "Falta gente en la mesa y es muy duro", confesaba entre lágrimas recordándola. "Ella era la que preparaba todo y esta Nochebuena la vamos a hacer en mi casa mis hijos y yo", ha comentado después de abrir un álbum de fotografías completamente cubierto por el barro causado por la DANA.

Esta noche Amparo y sus hijos cenarán langostinos y algo de carne, lo que han catalogado como "una cena normal", sin ilusión de celebrar nada. Eso sí, la foto de su madre seguirá estando encima de la mesa en conmemoración.

Nochebuena en la zona 0

Las calles de Paiporta y más municipios de la zona 0 siguen recordando la catástrofe ocurrida hace casi dos meses. La familia de Amparo no es la única que no celebrará esta Nochebuena con la ilusión de otros años. "No he tenido ganas ni de poner el árbol, ni de Nochebuena ni Nochevieja ni nada", ha señalado una vecina de la zona 0 que como Amparo tampoco tiene intención de celebrar la Nochebuena. "Ilusión ninguna, no tenemos nada. Hemos perdido todo", afirmaba una mujer entre sollozos.

Comedores solidarios

La solidaridad es la gran protagonista en estas fechas. En Paiporta han habilitado un comedor social en el cual van a dar comida a los más de 100 comensales que han perdido todo por la DANA. Se van a congregar alrededor de 150 personas, y a los que no tengan la oportunidad de acudir se les harán envíos con tuppers.

También habrá otro protagonista en el comedor de Paiporta. Papa Noel hará una visita para repartir regalos e ilusión para los allí presentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com