Parece una preciosa bruma matinal sobre Oviedo, pero las apariencias engañan. Es una enorme boina de contaminación que en estaciones de medición como las de Lugones, La Felguera, Salinas y Turbia, todas en el área central asturiana, han disparado la alerta roja por polución.

El Gobierno de Asturias no tiene previstas restricciones en el tráfico aunque no las descarta porque, de momento, no se esperan lluvias.