El negocio de Anás, un joven de 19 años que gana 90.000 euros al mes tras crear 2 empresas de Inteligencia Artificial

El joven canario es el fundador de Escribelo.AI una herramienta que puede crear contenidos SEO con solo un click. Tiene solo 19 años, y genera casi 100.000 euros mensuales, esta es la historia de éxito de Anás. Pasó de hablar en un blog sobre videojuegos a crear dos empresas de Inteligencia Artificial.

Empezó a estudiar ADE en la Universidad Complutense de Madrid pero lo dejó, porque en ese momento el había empezado a generar dinero y ya sabía administrar su propia empresa. La mayor parte de sus conocimientos no los ha aprendido en la universidad, si no de forma autodidacta y relacionándose con otras personas.

"Yo quería estudiar ADE. Sinceramente no me estaba enseñando a administrar una empresa. Aguanté tres meses y me di cuenta de que no era el lugar para aprender", cuenta el joven.

Prefirió aprender de forma autodidacta a gestionar empresas. Y le salió bien, porque, con solo 19 años, ya tiene dos de inteligencia artificial que le generan muchos ingresos. Concretamente 90.000 €, y espera que "pronto sean 100.000 euros al mes". "Esa era la meta antes de acabar el año que ya veremos si lo conseguimos", asegura.

Esto no ha sido de la noche a la mañana. Desde los 13 años hace vídeos y páginas web, aunque el éxito fue llegando poco a poco. "De los 13 a los 16 ya había hecho 50 páginas web. Me funcionaron 5-6...", relata a Antena 3 Noticias.

El joven asegura que además parte de su éxito es que "todos los ingresos" que ha generado los ha "ido reinvirtiendo". "No me he dado un capricho", reconoce Anás. Y así lo va a seguir haciendo, porque su ambición va más allá. Quiere enseñar a usar la Inteligencia Artificial.

"Van a requerirlo las empresas, que sepas sobre tu materia pero también que sepas implementar la IA en tu materia", asegura. Ese es su próximo objetivo, y seguro que no será el último.