La Navidad en Vedra: El encendido de una casa que ilumina a todo un pueblo

En el municipio de Vedra, en la provincia de A Coruña, hay una casa que ha sabido convertir la Navidad en una auténtica celebración comunitaria. Cada año, cuando el frío ya se deja sentir y las luces empiezan a asomarse en las calles, la casa de Josefina Campaña y Luis Barco se transforma en una pequeña ciudad navideña. Y lo mejor de todo: lo hacen con creatividad, materiales reciclados y mucho amor.

Hace seis años, Josefina y Luis decidieron hacer algo especial por Navidad, con lo que tenían a mano. "Teníamos bastante alambre en las fincas, porque Luis ata viñas, poda viñas, aquí en Santa Cruz de Ribadulla y pensamos en usarlo todo para algo útil y bonito", cuenta Josefina, que nació en Camariñas y es palilleira. Y así, con material que tenían por casa, empezaron a darle vida a lo que hoy es uno de los espectáculos más admirados de la comarca.

Este año, como en los anteriores, la casa de Josefina y Luis brilla con ángeles de tuba de tres metros, un impresionante árbol de 9 metros de altura, 20.000 luces LED y muchas otras decoraciones hechas a mano. "Y lo más curioso es que todo está realizado con materiales reciclados: desde el alambre que usaban en su finca hasta la madera de los barriles de vino que tenían guardada", nos comenta sorprendida una de las vecinas que acude cada año a ver las luces y que este no se ha perdido el encendido.

Un encendido de luces que marcó el inicio de la temporada navideña en Vedra. Y como no podía ser de otra forma, el evento no fue con cava, sino con lo que realmente sabe a Navidad: chocolate con churros. No faltaron los fuegos artificiales. "Entre las luces, el chocolate y la música es todo un éxito", nos cuenta Amalia una vecina octogenaria, que reconoce volver a su niñez durante el encendido.

Además de la electricidad, que sí es un pequeño gasto extra, lo que más cuesta es el tiempo y el trabajo, pero para Josefina y Luis, ese esfuerzo tiene su recompensa cuando ven a la gente disfrutar de su trabajo. "Con materiales reciclados y mucha imaginación, se puede conseguir un espectáculo de Navidad único", añade Luis.

El espectáculo de Josefina y Luis no pasa desapercibido. Cada año, el número de vehículos que se acercan a ver la decoración aumenta. "Cada día pasan unos 60 coches solo para ver nuestra casa", dice Josefina con una mezcla de orgullo y sorpresa. Muchos de los visitantes no se limitan a admirar desde el coche; algunos incluso se atreven a llamar a la puerta para felicitar a los anfitriones.

"Es muy bonito recibir el reconocimiento de la gente. A veces no se atreven a llamar, pero siempre hay algunos que lo hacen", comenta Josefina. Y es que, aunque la casa está llena de luces, lo que realmente brilla es la hospitalidad de Josefina y Luis, siempre dispuestos a compartir su ilusión con quienes se acercan.