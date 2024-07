Nacho Cano insiste en su inocencia y matiza sus ataques a la Policía: "Los hice con un cabreo que te cagas"

"No hay nada de nada". Nacho Cano sigue insistiendo en su inocencia. Esta mañana ha visitado el plató de Espejo Público y allí ha asegurado que lo que realmente querían imputarle era acoso sexual. También ha querido matizar sus ataques a la Policía.

Según ha contado el músico, el pasado martes, la Policía irrumpió "de muy mala manera" en las instalaciones de la escuela donde se encontraban los estudiantes, a quienes se llevaron a una comisaría para interrogarles. Ha asegurado después, que los agentes que tomaron declaración a los jóvenes, les mantuvieron "con coacción y todo tipo de malas maneras".

También ha recordado cómo se enteró de que su detención tras haber sido detenido brevemente por haber cometido presuntamente delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración irregular en su musical 'Malinche'.se había filtrado a la prensa, poco después de después de salir de comisaría. "Todo el mundo me miraba mal", ha explicado. Esa misma tarde, organizó una rueda de prensa. En esa comparecencia ante los medios, realizó una serie de acusaciones que, tal y como ha matizado este viernes en la entrevista con Susanna Griso, hizo en caliente, "con un cabreo que te cagas".

"El criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar", dijo ese día. Pero ahora ha explicado que su intención no era acusar a la Policía en su totalidad, y que sus generalizaciones se debieron a su nerviosismo tras lo sucedido. Aunque ha añadido que "la propia Policía reconoce que dentro de la Policía hay gente que lo está haciendo mal", asegurando que policías y guardias civiles amigos suyos se lo habrían confesado.

Acoso sexual

Nacho Cano cree que las autoridades tenían cierto interés en obtener indicios de presuntos acoso o abuso sexual. "El ánimo era detenerme por acoso sexual. Eso habría supuesto el final de mi vida", ha lamentado.

Las autoridades continúan investigando al antiguo miembro de 'Mecano' por presuntos delitos de contratación irregular y favorecimiento de la inmigración ilegal en su musical 'Malinche'. Pero el artista, este viernes, ha lanzado la siguiente advertencia: "No puedo no luchar, no tengo otra opción. Ya han ido a por mí y os puede pasar a cualquiera de vosotros".

