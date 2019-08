Este verano está siendo una época marcada por los incendios tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Por eso muchas personas ven con preocupación el abandono de las fincas, algo muy peligroso en caso de incendio. Por eso algunas comunidades multan a los propietarios que no cuidan sus terreros y de esta manera evitar la propagación de las llamas si hubiese un incendio.

Mª Ángeles llevó un gran susto el año pasado porque la negligencia de un vecino no limpió sus tierras y provocó un incendio en la zona."Deberían obligar o sancionar con una multa para que la gente tenga desbrozado y limpio alrededor de sus casas" cuenta Mª Ángeles.

La Xunta de Galicia avisa con carteles que si los dueños no se hacen cargo "la administración puede entrar a hacerlo, y, además, cargando los costes al propietario en caso de ser localizado" explica Tomás Fernández-Couto, Director General Montes Xunta. Además se puede llegar al punto de expropiar los terrenos aunque el principal problema es la identificación del dueño porque "en muchos casos las propiedades no se han registrado con el paso de las generaciones de manera que el titular que aparece en el valor catastral no coincide con el dueño real" añade Fernández-Couto.

En Castillá y León también hay mucho terreno rústico y aquí, si el dueño no limpia su parcela. "Lo primero que hacemos es notificar al propietario para que lo mantenga y además, advirtiéndole que si no lo hace él, por un lado se abre un expediente sancionador y en segundo lugar lo haremos nosotros a costa suya", afirma José Luis Villar, Técnico de Urbanismo de Tordesillas. Estas fincas pueden se un peligro para las personas y para el medio ambiente, un riesgo que aumenta en estos meses en los que el terreno está seco por la escasez de lluvias.