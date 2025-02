La mayoría de muertes por la DANA se produjeron antes de la alerta, según el sumario

Cuatro meses después de la DANA, tras varios cambios de versión y toda clase de contradicciones, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha desvelado cuándo llegó ese al puesto de mando: a las 20:28 horas. Mazón ha tardado 120 días en aportar este dato. Y lo hace después de un auto judicial en el que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja describe un "infierno real de muertes, destrucción y oscuridad". En el escrito, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, la jueza constata que la mayoría de muertes se produjeron antes del envío de la alerta.

Con todas estas novedades, crece la presión para que Mazón dimita. Su partido, el Partido Popular, sigue dándole su apoyo. La alerta por la DANA se envió vía SMS a las 20:12 horas el 29 de octubre. Mazón todavía no había llegado al puesto de mando. El desastre dejó 224 muertos y tres desaparecidos que ya se pueden dar formalmente por fallecidos. Hubo pérdidas materiales millonarias.

La mayoría de testimonios ante la Guardia Civil se produjeron el 31 de octubre cuando comenzaban a localizarse los cadáveres de sus familiares. Uno de esos testimonios es el de una mujer que comentaba cómo sobre las 20:00 horas de aquel día escucharon a gente gritando, y su marido, al ser policía, bajó al garaje a ayudar. El hombre, tras ayudar a muchos, no salió del garaje que quedó inundado. Entre los fallecidos estaba el marido.

Según la jueza, el aviso fue "tardío y erróneo" porque muchas de las víctimas murieron en garajes o plantas bajas sin que nadie les avisase de que no estuvieran allí. Otro de los testimonios recoge el sumario cuanta como un hombre y su esposa bajaban al garaje sobre las 18:15 horas. Se agarraron a una barandilla por la entrada de agua. La mujer resistió pero su esposo se desvanecía y era arrastrado. La mujer fue socorrida por vecinos ocho horas más tarde. El cadáver del hombre se localizaba el 31 de octubre.

La versión de Carlos Mazón

Carlos Mazón ha comentado sobre aquel día ante los medios que llegó "alas 20:28 al CECOPI". "Eso es después de las 19:00 horas", tal y como se había dicho hasta ahora, "es un hecho fáctico, son otros lo que dicen mentiras los que tienen un problema de credibilidad con una mentira tras otra. Ya está bien", sentenciaba.

Mazón señala, además, que dio la alerta "de camino al CECOPI", y que "el Gobierno no dio información. El Gobierno no dio ninguna información del barranco del Poyo, estaba a 26 cuando llegó a 1700. ¿De qué me van a informar antes de las 17:00?". Ante las preguntas de los medios de dónde estuvo entones hasta las ocho y media de aquella tarde, el jefe del Consell sostiene que "primero en el Palau (de la Generalitat) y después de camino al Cecopi".

