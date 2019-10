Más de 31.000 personas viven en la calle en España

Este jueves 10 de octubre se celebra el Día de las Personas sin Hogar, una fecha en la que se pretende concienciar sobre la situación de extrema marginalidad que viven más de 31.000 personas en nuestro país.

Personas sin lazos familiares y sin medios de vida que sufren una situación de desamparo a la que se llega desde muchos sitios. En el caso de Carmen, su madre la abandonó nada más nacer y su padre murió cuando era pequeña. Ha pasado más de tres décadas en la calle. Pero todo cambió cuando La Fundación Hogar Sí le proporcionó una vivienda permanente que le permitió abandonar para siempre su vida a la intemperie.

"Yo no sé cómo estoy viva, lo he pasado muy mal"

"Yo no sé cómo estoy viva, lo he pasado muy mal. Me han llegado a pegar por dos euros", relata Carmen ahora bajo un techo que es de su propiedad. En España cada 18 días una persona sin hogar es agredida en la calle. Su vivienda se ha convertido en su refugio que la aleja de su principal enemigo: el miedo.

La nueva etapa que se abre en su vida le ha dejado sentirse "una mujer como otra cualquiera, pero muy muy feliz".

Dormir en la calle por un día para concienciar sobre la situación de las personas sin hogar

Son muchas las iniciativas que pretende dar visibilidad de esta lacra social que sufren personas de todos los países. El 7 de diciembre tendrá lugar a nivel mundial el movimiento 'La noche sin hogar' que llama a miles de personas a pasar la noche a la intemperie para sensibilizar del problema de los sin techo. Además, también se espera recaudar 50 millones de dólares para la persona sin hogar.

Madrid acogerá por primera vez esta iniciativa después de que ciudades como Nueva York, Chicago, Londres o Edimburgo, Nueva Delhi ya se unieran en otras ediciones. La finalidad de este movimiento global que llega por primera vez a España, es construir una palanca de cambio que vaya más allá del 7 de diciembre y que situé al fenómeno del sinhogarismo en el foco de atención", explicó la plataforma Hogar Sí, organizadora de la iniciativa en España.