Marisol Soengas, referente en investigación oncológica, anuncia que tiene cáncer de mama

"El cáncer es el foco de mi carrera profesional y ahora también parte de mi vida privada". Es el mensaje que Marisol Soengas, jefa del grupo de melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha publicado en sus redes sociales para dar visibilidad a la enfermedad.

Marisol Soengas en una científica gallega que han invertido su vida en apostar por la investigación para luchar contra el cáncer. Ahora anuncia que lo padece ella y que lo combatirá con optimismo. Con una trayectoria intachable, continua peleando. "Seguiré reivindicando una I+D+I que avance en el conocimiento de las enfermedades oncológicas, y que los resultados de esta investigación lleguen antes y de una forma equitativa a las personas con cáncer".

Su publicación, junto con el hashtag #MásInvestigaciónMásVida no ha tardado en tener repercusión. Más de 70 comentarios en pocas horas. Y todos, como no podía ser de otro modo, dando ánimo a la científica. "Siempre luchadora incansable", "tu vida es la ciencia y la investigación y ellas te devolverán lo mucho que les has dado", "aquí nos tienes para lo que podamos ayudar", "te admiro", etc…

Ella ha querido corresponder a todos sus seguidores haciendo una nueva publicación. "No tengo palabras de agradecimiento por tantísimos mensajes de ánimo y apoyo, en este medio, por teléfono, por email… Estoy profundamente emocionada y con más energía todavía para enfrentarme al tratamiento". Es el mensaje que ha escrito, de nuevo, en una red social.

Referente en la investigación oncológica

Esta gallega, referente en la investigación oncológica, comenzó su carrera en A Coruña. Es bióloga especializada en Microbiología por la Universidad Autónoma de Madrid, pasó por el Laboratorio Cold Spring Harbour de Nueva York, por el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y por la Universidad de Michigan.

Desde enero del pasado año la presidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, jefa del Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y, entre sus logros, figuran la detección de distintos factores pro oncogénicos, o el desarrollo de modelo animales para conocer el inicio y progresión del cáncer en fases muy tempranas.

Un referente en la lucha por una mayor investigación para combatir el cáncer que ahora, además, peleará por deshacerse de él en su propio cuerpo.

