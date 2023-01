Marcharse para poder volver a Galicia: "Cuando me dieron la beca pensé que era una señal para regresar'"

Un proyecto pionero de la Xunta de Galicia, conocido como Estrategia Galicia Retorna, ha conseguido que vuelvan 28.000 gallegos en su primera edición. Distintas oportunidades para que estudien, trabajen o emprendan en su hogar, de donde se han tenido que marchar por diversas situaciones. Ahora, el programa quiere superarse.

En su segunda edición tratarán de hacer retornar a Galicia 30.000 personas entre los años 2023 y 2026, cifra récord en las que participarán más de 170 instituciones. Ramón Castro es uno de esos retornados. Tiene 34 años y es ingeniero. En el 2016 decidió emprender un viaje a 'otro planeta': "Estuve en Tianjin, el puerto de Pekín, de 16.000.000 de habitantes, unos tres años".

Moncho, como le llaman sus más allegados, afirma que el primer año fue un choque cultural "brutal". "Yo me fui gracias al programa del Igape, de comercio exterior", continúa explicando, y añade que después estuvo dos años más con otro proyecto. "El primer año es todo nuevo, el segundo ya empiezas a disfrutar más, conocer más sitios, viajar", dice.

Tras una primera llamada para volver, la cual rechazó. En 2019, con la llegada del COVID decidió que era el momento. Ahora tiene, con dos socios, una empresa de baterías para coches híbridos, LUOKAI, como su nombre en el idioma del país más poblado del mundo.

Lucía García es otra de las que se tuvo que marchar. "En 2008 con la crisis no tenía nada. En 2009 cogí y me fui a Inglaterra a hacer unas prácticas de tres meses", cuenta. Y más de siete años hablando inglés, y después dos en Alemania, donde se fue con su pareja de aquel entonces: "No sabía decir ni hola ni gracias… por la mañana iba a clases, conseguí sacar el B2, y por las tardes trabajaba".

Así lo cuenta esta gallega que cuando le surgió la oportunidad de volverse "tuve que pensarlo, pero cuando me dieron la beca dije 'es una señal, tengo que regresar'". Ahora se encuentra trabajando en la administración de Saica Natur, una empresa de gestión de residuos: "me vine, estudié el máster y ahora trabajo de eso".

Ellos pertenecen a esos 28.000 que tuvieron que emigrar por la falta de posibilidades en su tierra natal. Ahora han vuelto, como dicen, por Navidad, para quedarse, vivir y trabajar en Galicia.