Manu Sánchez y su vivencia junto a enfermos incurables: "Me enchufó a la toma de tierra"

Nos falta toma de tierra. Me parece una frase hecha maravillosa. Nos falta bajar de la nube, la nuestra. Esa, allá arriba en la que están nuestras preocupaciones, nuestras ambiciones, nuestras filias, nuestras fobias, nuestras obsesiones, nuestros caprichos, nuestras tonterías del día a día.

Ese día a día en el que no paramos. Ese día a día que acaba, cada semana, llevándonos a un viernes en el que nos derrumbamos, a un sábado en el que intentamos descansar y a un domingo en el que nos entran todos los males porque el lunes vuelta a empezar.

No, no tenemos un instante para respirar hondo, para pensar, para sentir, para agradecer que estamos vivos, que tanto nosotros como los nuestros tenemos SALUD.

Me pasó hace unos días. Participé en un acto de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas. Resumiendo: afectan a una sola persona entre un millón. Resumiendo: NO hay cura.

El viaje para enfermo y familia es durísimo. Un viaje del que se sabe el final. Ese final solo lo puede cambiar la investigación. De momento, no hay nada que hacer. Se me acercó una chica. Muy joven. Lloraba. Emocionada me dio las gracias por asistir. Me dijo: "Esta mañana se lo han diagnosticado a mi padre". Noté el calambre. Me enchufó, sin contemplaciones, a la toma de tierra.