El limbo en el que quedan los bebés nacidos por gestación subrogada: "Papá, ¿yo de qué barriga salí?"

En una de esas tardes como las demás, en un momento en el que no ocurre nada fuera de lo normal, durante un trayecto en coche, la hija de Juan con solo dos años le preguntó: "Papá, ¿yo de qué barriga salí?". Hoy tiene 11 años, y su padre asegura que es una niña feliz, muy feliz y segura de si misma. Nació por gestación subrogada en Estados Unidos haciendo realidad un sueño para Juan y su pareja, ser padres.

El pasado 1 de mayo se publicó en el BOE la prohibición de inscribir de forma directa en el Registro Civil a ningún bebé nacido por gestación subrogada en el extranjero. A partir de ahora se exigirán los cauces ordinarios previstos en el ordenamiento español para formalizar la inscripción registral: filiación biológica y adopción. Esta decisión deja en medio de una laguna a todas esas familias que estaban iniciando el proceso o incluso que ya tienen a sus bebés en casa, pero no la resolución administrativa.

Juan es uno de ellos. Su historia es muy particular, pero refleja muy bien las situaciones a las que se exponen muchas familias que han visto en la gestación subrogada la forma de convertirse en padres. " Mi historia empieza en 2012, cuando con mi anterior marido decidimos ser padres. Siempre tuvimos esa ilusión y tomamos la decisión de adoptar, pero en aquel momento nos pusieron las cosas realmente complicadas para hacer una adopción. La administración pública nos llegó a decir que lo mejor que podíamos hacer era separarnos, hacer una adopción individual, para luego casarnos de nuevo cuando ya tuviéramos al bebé en España". Juan es gay y como él mismo nos explica: "Estoy muy orgulloso de mi modelo de vida, no creo que tenga que ni engañar, ni mentir a nadie para conseguir algo, que creo que, es maravilloso, que es ser padre".

Fue entonces cuando la gestación subrogada se cruzó en su camino. Su primer destino fue la India, pero lo que vio allí "no cuadraba con mis principios morales" y matiza: "Seguramente, en la India se pudieran haber hecho procesos super reglados, éticos, donde no hubiese explotación de mujeres, pero lo que yo vi no me gustó, no me sentía cómodo y decidí que ese no era el camino para mí. No quiero decir que la gente que haya hecho el proceso de gestación subrogada en la India lo haya hecho explotando a mujeres, pero lo que yo vi no iba conmigo".

En todo momento Juan se muestra muy respetuoso con todas las posturas, su único deseo es abordar el tema desde el respeto y alejándose de discusiones estériles que solo dañan a los afectados. Descartada esa opción, Juan se decantó por Estados Unidos y el proceso fue "muy rápido, una cuadratura del círculo". Allí "el entorno legal, la libertad que se da a las mujeres, sí que cuadraba mucho más con lo que yo entendía que tenía que ser mi modo de convertirme en padre. Convencí a mi marido para hacerlo de esa manera y nos liamos la manta a la cabeza. Tomamos la decisión en noviembre de 2012 y en noviembre de 2013 fuimos padres".

El destino parecía sonreírles y con su hija mayor todo salió a pedir de boca hasta que, lamentablemente, cuando su hija tenía 4 años "a mi marido le diagnosticaron un cáncer muy agresivo, sin cura, y en un tiempo muy cortito se nos fue. Mi hija se quedó huérfana siendo una niña, pero con toda su documentación reglada, siendo hija de quien era y, siendo reconocida como hija de quien era en el país de donde es, que es España. Tuvo sus derechos hereditarios, se le ha reconocido su pensión de orfandad y mi hija es una niña feliz. Hemos reconstruido la familia y te puedo asegurar que mi hija es una niña feliz", nos cuenta un Juan emocionado.

Pasó el tiempo y padre e hija consiguieron rehacer sus vidas. Una persona "maravillosa" se cruzó en su camino y con él decidió formar la que hoy es su familia de cuatro. "Mi marido quiere a mi hija como si fuera suya y ella lo siente como su padre. Decidimos volver a ser padres, esta vez fue un poquito más complicado, no fue en un año, fueron algo más de dos". Su hijo nació el pasado 20 de diciembre, en esta ocasión el proceso se desarrolló en Houston con la ayuda de dos mujeres "increíbles". "Nuestra gestante es una mujer increíble, madre de 4 niños. El mayor de ellos tiene 18 años, los ha criado sin necesidad de tener que explotarse reproductivamente como se dice aquí en España. Es una mujer totalmente libre, tiene su vivienda, tiene su coche, tiene su trabajo, un trabajo estable que le da para criar a sus hijos y vivir de una manera holgada, su seguro médico. No necesitaba el dinero de la gestación subrogada para la crianza o para hacer cualquier gasto extraordinario de su casa. De hecho es un requisito para poder ser aceptada como gestante, es un requisito indispensable haber sido madre, tener hijos vivos y sanos contigo, que tus embarazos vayan bien y no depender económicamente del proceso. Ella los cumplía todos y, además, tenía una motivación personal. Su hermana pertenece al colectivo LGTBI y le costó mucho ser madre, pero lo consiguió , y quería volver a quedarse embarazada y quiere que su legado en la vida sea que a ella se le recuerde como una persona que dio vida".

Aunque a la vista de cualquiera la familia de Juan es una familia feliz como tantas otras, lo cierto es que la situación administrativa de su hijo pequeño todavía no está completada. "Mi hijo nació el 20 de diciembre de 2024 y en ese momento se le reconoció como ciudadano americano. Tenemos un certificado americano que nos constituye como padres de este niño y, todo ello en base a que el proceso está totalmente judicializado, que establece una pre filiación por si en algún momento el embarazo termina precipitadamente para que todo esté reglado, y una vez que el niño ha nacido se hace una nueva sentencia que sí confirma la relación de filiación entre el bebé y los padres", nos explica.

Una vez tuvieron toda la documentación americana en regla presentaron los documentos que requería el consulado español en Houston para que se abriese un expediente incidental que administrativamente y conforme a la instrucción de 2010 los considerase padres de ese bebé y admitiesen el registro del niño en el registro consular español. En este momento siguen "pendientes de la resolución. Yo estoy convencido de que nos la van a dar porque lo cumplimos en plazo y porque el consulado estoy convencido de que ha hecho un esfuerzo para que seamos cuantos menos padres posibles los que nos quedemos en un limbo legal durante un tiempo".

Tras la publicación en el BOE de la reciente instrucción queda indicado que las solicitudes pendientes de inscripción directa de menores nacidos mediante gestación subrogada no se practicarán. Y esto que parecen embrollos burocráticos lo cierto es que tiene un impacto real en la vida de estas personas.

El miembro de la pareja que aporta la carga genética en la gestación es el que es considerado padre biológico mientras que la otra parte de la pareja tiene que iniciar un proceso de adopción para ser reconocida como tal. "Un proceso de filiación puede durar entre un año y medio o dos años. Un proceso de adopción posterior, tardaría alrededor de seis meses a un año, también dependiendo del juzgado. Con lo cual, te puedes ver en una situación en la que el niño no es reconocido plenamente con su nombre y apellidos de sus padres entre 3 años". Unos años en los que " sobre el papel el otro padre no es padre" y esa es una realidad en caso de fallecimiento del progenitor que sí está reconocido o incluso para decisiones como autorizar la intervención del niño. También si se diese un divorcio la patria potestad recaería en el padre reconocido dejando los derechos de la otra parte de la pareja en manos de "la buena voluntad".

"Cuando nosotros denunciamos que los niños quedan en un limbo es porque si fallece uno de los padres ese niño queda totalmente desprotegido y, hay que defender de nuevo ante los tribunales, que ese niño ha estado conviviendo en una unidad familiar y que las autoridades españolas se han negado de manera insistente en no registrar a ese niño con premura", explica Juan Bastón reconociendo que él mismo pudo haberse visto en esa situación al quedarse viudo. Para a continuación añadir: "Estamos poniendo trabas y costes para que una unidad familiar, que está constituida y reconocida, no funcione como una unidad familiar, solo porque haya una ideología política que se niega a entender realmente como funciona el proceso. Que mete en el mismo saco la gestación subrogada forzosa con la que no lo es para que al final los damnificados sean los menores", reprocha.

Con esta decisión, asegura, se ha retrocedido en torno a 15 años de derechos y denuncia que en nuestro país hay mucha desinformación con respecto a la gestación subrogada. "La gestación subrogada es ilegal en España, pero la legalidad y la ilegalidad tiene un ámbito territorial. Portar armas en España es ilegal, pero si te vas a EE.UU. no es ilegal. Si tú eres ciudadano estadounidense y te vienes con tu rifle a España vas a tener un problema, sin embargo, si yo me voy allí y compro un rifle no voy a tener ningún problema. A mí en España no se me ocurre hacer gestación subrogada porque sé que es ilegal. Los españoles que acudimos a la gestación subrogada vamos a los destinos en los que es legal. A mí se me reconoce como padre en el país en el que nace mi hijo, pero claro, yo constitucionalmente soy español y los hijos de españoles por la Constitución española son españoles, les guste o no les guste a las personas contrarias a la gestación subrogada. Entonces, como yo soy padre de mi hijo, mi hijo es español", concluye este padre.

Detractores de la gestación subrogada

Visión radicalmente opuesta es la que manifiestan asociaciones contrarias a la gestación subrogada. Para conocer qué opinaban sobre esta modificación hemos contactado con Ana Trejo Pulido, fundadora de Stop Vientres de Alquiler, que ha valorado dicha prohibición como un "primer paso muy importante". "Ya no va a ser tan fácil como irte a EE.UU., Canadá, Reino Unido, Grecia y pagar por un bebé y por todos los derechos de filiación y venirte con un certificado de nacimiento que borra a la madre de la biografía de esta criatura", asegura.

Trejo Pulido reivindica que esta modificación ha sido "un reclamo de hace años del feminismo" y aunque reconoce que es un "avance" matiza que no es "perfecta". "¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una ley, una normativa que de verdad penalice a quien tanto en España, como en el extranjero, ya sea la modalidad altruista, que no deja de ser un negocio y una compra venta de seres humanos, se prohíba esta práctica explícitamente y esto lleve acarreado sanciones penales, administrativas y por supuesto que estas personas no puedan ostentar la patria potestad. Yo creo que una cuestión muy importante es que se defina esta práctica como violencia infantil y maltrato infantil. Estamos en un momento crucial porque se va a aprobar la nueva ley contra la trata y es una gran oportunidad para que este Gobierno de un paso más y se prohíba esta práctica en nuestra legislación, se considere una forma de trata", concluye.

