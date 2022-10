La madre de una de las víctimas del accidente del Alvia: "El maquinista es el chivo expiatorio"

Hoy, 9 años después, ha comenzado el juicio con dos acusados, el maquinista y el exdirector de seguridad de ADIF. Un juicio sin precedentes con una sala especial, acondicionada para las sesiones. Las familias no creen que el accidente se debiera solo a un 'despiste' del maquinista, que no frenó a tiempo. Mantienen que hubo muchos más fallos de seguridad.

Eso es lo que tratará de despejar este juicio. Por un lado, se atribuye la responsabilidad al maquinista porque iba a más del doble de la velocidad permitida, cogió una llamada de un interventor a escasos metros de la curva -que duró algo más de un minuto- y no frenó a tiempo. Pero por otro lado, el auto habla de fallos de seguridad. Dice que no se evaluaron los riesgos de ese tramo y que no estaban activados los frenos de seguridad adecuados.

Termina la sesión. Insultos contra uno de los acusados. golpe. Incluso llegan a golpearle. El arranque del juicio remueve el dolor de las familias: "Mi padre y mi cuñada fallecieron y mi hermano fue herido grave". 9 años después la justicia llega tarde. Explican que perder a familiares como una madre es un "trauma duro" que "nunca se supera".

La familias piden justicia

Las víctimas cuestionan todo el proceso "porque han sido responsables mucha gente" pero solo hay dos imputados. El maquinista que conducía el tren y el exjefe de seguridad de ADIF, al que han agredido a su llegada. Francisco José Garzón, el maquinista, reconoce que se despistó al recibir una llamada del interventor. Circulaba al doble de la velocidad permitida cuando el tren descarriló.

Pero para las víctimas no es el único responsable: "El maquinista es un chivo expiatorio, el último eslabón de la cadena". Cristina, madre de una de las víctimas, explica también que quieren conocer "las razones por las que murieron" sus hijos.

Ya se había advertido del riesgo de esa curva. Y además se desactivó el sistema de seguridad de las vía para evitar retrasos. Las familias acusan al Estado de obstaculizar la instrucción. Y piden una investigación independiente.