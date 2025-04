La madre de la niña asesinada en Murcia asegura que sufrió maltrato de su expareja: "Me pegó un par de veces"

Ramona, la madre de la niña de cinco años asesinada presuntamente por su expareja en la pedanía murciana de Llano de Brujas, ha denunciado que sufrió maltrato constante durante su relación y que el crimen fue una venganza contra ella. La mujer, completamente destrozada, ha asegurado que su exnovio, Jesús, la acosaba desde que rompieron el pasado verano y que, tras cometer el crimen, la llamó para decirle que su hija "ya estaba en el cielo".

Acompañada por familiares y amigos, Ramona ha acudido al minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Murcia en memoria de la menor. Durante el acto se han producido gritos pidiendo justicia para la niña. "Lo ha cumplido, pero se va a pudrir" ha señalado la madre entre lágrimas.

Ramona ha mencionado que conoció a Jesús hace nueve años y que la relación fue "un infierno". Según su testimonio, sufría insultos constantes y era controlada por su pareja, e incluso llegó a pegarle "un par de veces", aunque nunca lo denunció. Tras la separación, Jesús no dejó de acosarla y perseguirla. Sin embargo, en ningún momento pensó que pudiera hacerle daño a la niña, ya que siempre la había tratado "con mucho cariño y como un padre ejemplar".

La menor no era hija biológica de Jesús. Ramona la adoptó al nacer, ya que su madre biológica, prima suya, no podía hacerse cargo de ella. "Mi hija lo quería como un padre y por eso no me preocupé cuando fue a buscarla", ha explicado la madre. Pero horas después, recibió la llamada que nunca hubiera querido escuchar en la que que Jesús le dijo que su hija "ya estaba en el cielo".

El hombre fue detenido en Torrevieja (Alicante) poco después del crimen. No tenía antecedentes por violencia de género ni por otras causas, y Ramona tampoco formaba parte del sistema de protección para víctimas de maltrato. La investigación sigue en curso, pero según fuentes cercanas, la niña podría haber fallecido por la ingesta de alguna sustancia, algo que se confirmará tras la autopsia. El detenido pasará a disposición judicial previsiblemente en la Región de Murcia, donde se cometió el crimen, ha detallado la delegada del Gobierno, , Mariola Guevara, que no ha avanzado más datos sobre si el hombre había reconocido los hechos.

Mientras tanto, Ramona sigue destrozada y luchando por asimilar la pérdida de su hija. "Me quitó lo que más quería para hacerme daño. Solo quiero justicia", ha señalado entre lágrimas.

Si se confirma la naturaleza machista del asesinato, sería el primer caso de violencia vicaria del año en España y el número 63 desde que se empezaron a registrar estos crímenes en 2013.

