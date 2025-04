El presunto asesino de la niña de 5 años de Murcia hizo una llamada a la madre después de matarla: "Ya está en el cielo"

Un hombre de 47 años solía recoger a la pequeña Nadia, hija adoptiva de su expareja, en la población murciana de Patiño para pasar las tardes con ella en la casa familiar de él, ubicada en Llano de Brujas, a unos diez kilómetros. Sin embargo, la tarde del pasado lunes la niña de 5 años no volvió con su madre, y el hombre fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de su muerte.

El detenido, con antecedentes por consumo de drogas, supuestamente habría aprovechado el trayecto en coche con la hija de su expareja para suministrarle pastillas o sustancias estupefacientes. No obstante, hasta que no se realice la autopsia de la niña en las próximas horas, no se podrá determinar la cantidad exacta ni el tipo de pastillas que ingirió la menor.

Llamó a la madre después de su muerte

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que no hay antecedentes de violencia machista entre el presunto autor de los hechos y su expareja, madre de la niña. Además, ya no existía relación sentimental entre ellos, pero seguía manteniendo contacto con la pequeña. Fue el detenido quien llamó a la madre a media tarde del martes diciendo: "La niña ya está en el cielo".

Los padres del detenido localizaron el cuerpo

Tras la llamada, la madre llamó inmediatamente a los padres del detenido, que localizaron el cuerpo de la menor en el domicilio familiar de Llano de Brujas, según detallan a EFE las mismas fuentes. Alrededor de las 22:00 horas del mismo martes el hombre fue detenido en Torrevieja, Alicante después de que él mismo avisase a la Guarda Civil de que se encontraba cerca del cuartel de la localidad alicantina.

