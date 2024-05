La madre de Gabriel Cruz 'el pescaíto' carga contra las autoridades penitenciarias y tacha de "lavado de cara" el aislamiento de Ana Julia Quezada

El sábado pasado, Patricia Ramírez, madre del menor asesinado Gabriel Cruz, convocó una concentración junto a la playa de las Almadrabillas, Almería. En ella, los asistentes gritaron consignas como "Nuestros preces no se venden", y es que desde hace semanas, Ramírez viene denunciando la elaboración de un documental de 'true crime' sobre el caso de su hijo, también conocido como 'el pescaíto'. Un documental que podría contar con la participación de la asesina del menor, Ana Julia Quezada, quien permanece en la prisión de Brieva, Ávila.

Quezada fue trasladada el pasado sábado a una celda de aislamiento, algo que Patricia Ramírez ha calificado como un "lavado de cara" por parte de las administraciones. Ramírez ha mostrado su sorpresa ante esta decisión, ya que alega que parte del personal de la prisión sería conocedor de que Ana Julia tenía un móvil "desde el 27 de diciembre". "Lo que es de traca, es que ordenen ahora el cacheo (de la presa) cuando lo saben desde el 27 de diciembre (que puede tener un móvil)", ha afirmado en declaraciones de EFE. Fuentes penitenciarias han confirmado que el cacheo tuvo lugar, no obstante no se habría encontrado ningún dispositivo móvil.

En cualquier caso, la madre del menor fallecido ha confirmado que tomará acciones legales y se abrirá un procedimiento judicial contra la ya condenada a prisión permanente revisable, por estas presuntas irregularidades. Ramírez ha aclarado que "jamás" ha dicho que "los funcionarios la ayuden a grabar": "He dicho que parece que tiene un móvil en la cárcel. Aparte que parece ser que hay complicidades de funcionarios y, aparte, que se la está intentando grabar porque hay videoconferencias", explica.

El abogado de Quezada afirma que el aislamiento se debe a motivos de seguridad

Esteban Hernández-Thiel, abogado de Ana Julia Quezada, ha desmentido este jueves que el traslado a una celda de aislamiento se haya producido a raíz de las presuntas irregularidades cometidas durante la grabación del documental en la prisión.

El letrado también ha aprovechado para desmentir que se encuentre detrás cualquier producción audiovisual sobre el caso: "Empatizo con el dolor de esta madre, la pobre vivió un drama, pero este dolor la confunde; yo no me dedico a los negocios audiovisuales, si fuese así no estaría tirado por los juzgados todo el tiempo".

Hernández-Thiel también ha enfatizado que en España existe la libertad de expresión, reconociendo que Quezada ha accedido a mantener entrevistas con medios de comunicación. Sobre los motivos detrás del aislamiento explica que no ha sido la primera vez que se han tomado estas medidas: "Cada vez que se forma un revuelo mediático o sale algo en televisión sobre ella, hay presas que la amenazan" y "ella no tiene ningún inconveniente en estar aislada porque es por su seguridad", ha añadido.

Por último, ha desmentido que durante el registro se encontrara un móvil, además de apuntar que hasta donde él sabe, no existe un documental en marcha, sino que se trata de entrevistas solicitadas a su cliente y su figura, no así en la del pequeño Gabriel.

