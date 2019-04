Nueva York celebra su XXI Concurso Anual de vestidos de novia hechos con papel higiénico

Más de 1.500 vestidos se presentaron al concurso y diez modelos fueron los finalistas. Los diseñadores sólo podían usar papel higiénico, pegamento, cinta adhesiva, aguja e hilo.

El vestido ganador, bautizado como Lujuria Invernal, es obra de Van Tran, una residente de Brooklyn que se inspiró en su primera experiencia en una tormenta de nieve. "Hace poco que me trasladé a Nueva York, y con la nevada me pregunté ¿Qué me pongo si me caso en invierno? Así que desarrollé algo como si fuese una 'Reina de las Nieves'".

El vestido es ajustado por arriba y se ensancha por debajo de las rodillas para un acabado tipo sirena. Está salpicado de lazos brillantes a modo de copos de nieve y también incorpora una capa de encaje extraíble. La ganadora logró un premio de 10.000 dólares y un viaje a la ciudad de su elección en Estados Unidos.