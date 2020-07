Los toreros se manifiestan frente al Ministerio de Trabajo ante la "discriminación" de Díaz por excluirles del plan de ayudas

Los toreros han llevado este martes su protesta al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Denuncian que les hayan dejado fuera del plan de ayudas al mundo de la Cultura y acusan a la ministra Yolanda Díaz de discriminarlos por el carácter antitaurino de su partido.

Bajo pancartas con lemas como 'La discriminación es delito, la tauromaquia es cultura' o 'Los toreros somos cultura, no a la discriminación', numerosos profesionales del mundo del toro se han manifestado en Madrid al grito de "Yolanda Díaz, dimisión".

El presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, ha liderado la protesta con una carta abierta a la titular de la cartera de Trabajo, en la que reclama lo que "por derecho" les corresponde. "Muchas familias lo están pasando muy mal. Y usted antepone la política identitaria antitaurina de su grupo a la justicia", denuncia Martín en la misiva, en la que sostiene que es "una grotesca farsa cada vez" que Díaz dice que "este Gobierno no deja a nadie atrás en esta crisis".

"No queremos privilegios, no queremos un estatus especial, solo queremos lo que por derecho nos corresponde. Somos ciudadanos con las mismas obligaciones que el resto, pero también con los mismos derechos. Y no vamos a consentir que se nos trate de otra manera", concluye Martín.