Los propietarios de pisos turísticos en Madrid, indignados ante la llegada de turistas franceses

Con la llegada del fin de semana, cientos de franceses invaden el centro de Madrid para poder disfrutar de unos días sin restricciones contra el coronavirus. La práctica está indignando a los vecinos de la capital cada vez más, impotentes al ver que los pisos turísticos se abarrotan de franceses.

Los franceses buscan aquí lo que no pueden hacer en su país, que lleva más de 5 meses con bares y restaurantes cerrados. "Descubrimos que aquí está topdo abierto, que está muy bueno", dice uno de los jóvenes a Antena 3 Noticias. Su objetivo, "pasar un buen rato y tener libertad", añade otro.

Y es que, ahora mismo, París y su región tienen una incidencia acumulada del coronavirus cercana a los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Los franceses llegan con datos muy preocupantes, pero aun así no respetan las medidas de seguridad decretadas contra la COVID-19. Tampoco cumplen el toque de queda en Madrid, que empieza a las 23:00 horas.

Fiestas ilegales en apartamentos turísticos

Es entonces cuando estos viajeros se dirigen a los apartamentos turísticos que han alquilado para continuar la fiesta. Y ya tienen el plan creado: una fiesta de entre 30 y 40 personas en su piso de vacaciones. Unas fiestas que incumplen la normativa, puesto que en Madrid no se permiten las reuniones en espacios interiores entre personas no convivientes.

No entiendo que yo no pueda ir a ver a la familia fuera de Madrid y sí puedan entrar extranjeros

Los vecinos ya no pueden más con esta situación y siguen sin entender que, mientras ellos están obligados a cumplir las restricciones contra el coronavirus, los jóvenes franceses se salten la normativa en Madrid. "Este sábado ha sido lamentable, terrible. No entiendo que yo no pueda ir a ver a la familia fuera de Madrid y sí puedan entrar extranjeros", cuenta a Antena 3 Noticias un vecino.