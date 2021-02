Los Mossos detienen a un hombre por amenazar a independentistas con un rifle

Los Mossos d'esquadra han denunciado a un hombre que había publicado en las redes sociales un vídeo en el que aparece armado con un rifle y amenazando a las personas de ideología independentista de cara a las elecciones en Cataluña del próximo domingo.

Fuentes de la policía catalana han informado que la investigación del caso ha comenzado esta mañana al tener conocimiento de la difusión de las imágenes amenazadoras.

Las fuerzas de seguridad han localizado al hombre en la comarca tarraconense del Alt Camp, y le han denunciado penalmente por difundir amenazas mientras exhibía el arma.

Han encontrado otras 8 armas de fuego en su domicilio

En el vídeo el hombre aparece portando un rifle largo y pronunciando estas palabras: "Bon dia. Aquí, preparándome para el domingo. Por si se le ocurre a algún 'perroflauta' de esos aparecer con una banderita de esas como los de Les Borges. Se van a... Madre mía, cuando... Me callo porque puedo decir barbaridades. Y como venga alguno de Picamoixons, ese va a ser primero. Venga, venga, os espero mañana a las 12.45 ahí, en el Portal Nou. Os espero".

Los Mossos han registrado su casa y han encontrado 8 armas: "Denunciamos penalmente a un hombre en el Alt Camp por difundir amenazas por redes sociales exhibiendo un rifle. También le hemos decomisado 8 armas de fuego que tenía en su domicilio", han informado los mossos en un comunicado en su perfil oficial de Twitter.

El rapero Valtònyc ha comentado el vídeo comparándolo sarcásticamente con su situación de exilio en Bélgica. "Me he acojonado porque me pensaba que era alguien rapeando y ya he visto que seríamos 16 raperos condenados a prisión en el estado español. Menos mal que sólo es un hombre amenazando a independentistas con una escopeta diciendo que les disparará y eso a los jueces no les preocupa".

Las elecciones al Parlamento de Cataluña serán el próximo domingo 14 de febrero.