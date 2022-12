La loca fiesta en la empresa de Madrid en la que ha tocado el tercer premio íntegro de la Lotería de Navidad

El tercer premio de la Lotería de Navidad 2022 salió a las 12:01 horas, momento en el que la sexta tabla ya había completado varios alambres y el Gordo se había llevado todos la atención minutos antes. Adrián Monteiro y Fabián Aarón Vega fueron los niños de San Ildefonso encargados de cantar el 45250, dotado con 500.000 euros a la serie y 50.000 euros al décimo. Un premio poco viajero al quedarse íntegramente en Madrid, concretamente en una empresa que ha cambiado la vida de sus trabajadores.

Joana Torres, trabajadora de la administración Doña Juanita, en la madrileña calle de Alcalá, era una de las personas más felices del momento: "Hemos vendido 1800 décimos del 45250, la serie completa. Estamos emocionados, aunque, de momento, hemos recibido más llamadas de periodistas que de agraciados".

Un premio muy poco repartido porque ha sido vendido únicamente a "una empresa que se llama Tragsatec". Esta filial de Tragsa es una empresa especializada en la realización de actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en materias como el desarrollo rural, el medio marino o la sanidad y la salud pública. Una empresa de 2.000 empleados y que cada Navidad juega un número diferente en la administración afortunada.

La administración

"Por lo que sabemos todos los trabajadores que lo quisieran habrán sido premiados", decía una emocionada Joana, que no es novata en conceder premios. Ella trabaja los domingos en otra administración, que el año pasado repartió el quinto premio en este mismo sorteo. "Estamos felices, muy contentos", dijo Miguel García, el propietario de esta administración fundada en los años 60 en Madrid y que jamás había repartido ningún premio de la Lotería de Navidad.

En la administración se respiraba felicidad, alegría y emoción. Por otro lado, a pocos minutos andando, en la sede de la empresa agraciada, en la cercana calle Julián Camarillo, era imposible encontrarse a alguien que no tuviera una sonrisa en la cara. "Nos ha tocado el tercero", repetían varios trabajadores entre gritos, risas y copas de champán, a modo de bienvenida a todo el que pasaba por allí.

Tragsatec de oro

La noticia pilló a todos los trabajadores de la empresa "celebrando la copa de Navidad", como comentaba José, uno de los trabajadores premiados. "Me han tocado 24.000 euros con los impuestos ya descontados", decía entre lágrimas este ingeniero que no paraba de recibir llamadas en su teléfono. "He recibido muchos mensajes de amigos y familiares en cuanto se ha sabido que había tocado el tercer premio en la empresa y todavía no me lo creo".

A pesar de que la cantidad no es muy grande, tiene claro que lo utilizará para algún capricho. Una liberación gracias a al 45250, un número que nunca olvidarán los trabajadores de Tragsatec.

Una empleada sin décimo

La cara 'B' de esta alegría ha sido la de la empleada que no llevaba el décimo. Susana no compró el décimo común de la empresa, aunque eso no le impedirá a 'Susi' comerse un carabinero, tal y como han festejado sus compañeros.