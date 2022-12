Llegan 53 menores ucranianos a Valencia

53 menores ucranianos han llegado a las 6 de mañana de este jueves a Valencia en un autobús organizado por la ONG Juntos por la Vida. Los menores serán acogidos por familias valencianas para alejarse del frío y de la guerra durante las Navidades.

Los menores, de entre 6 y 12 años, salieron de Ucrania el pasado lunes procedentes de las zonas de Ivankiv, cerca de la frontera con Bierlorrusia y Chernovil, y de Kharkiv, zona muy afectada por la guerra. Como explica la presidenta de la ONG valenciana, Clara Arnal, "hay días que sólo tienen 4 horas de electricidad. También sufren la falta de medios para poder ir a la escuela, para seguir con la escolarización aunque sea online “.

Pasarán mes y medio en la Comunidad Valenciana, y muchas de las familias de acogida lo hacen por primera vez. "Les han preparado ropa y material escolar, porque algunos de ellos se escolarizan aquí aunque sea solo para unas semanas. Se van a relacionar con sus hijos y amigos, y va a ser una experiencia para todos , niños y familias, y un respiro también para los padres y madres que se quedan en Ucrania al saber que sus hijos van a estar sanos y salvos durante este tiempo”, afirma Clara Arnal.

El objetivo de la iniciativa es que estos niños ucranianos pasen unas navidades en paz y lejos de la guerra.

Ayuda humanitaria

Juntos por la Vida continúa llevando ayuda humanitaria a aldeas y pueblos de Ucrania y acaba de llevar desde Valencia un camión con todo tipo de ayuda, ropa, mantas, alimentos, medicinas, etc. y generadores eléctricos para Irpin, todo procedente de donaciones y aportaciones económicas. La ong está recogiendo tablets para las clases on line de alumnos de Ivankiv que no pueden ir de forma presencial a las escuelas, ya que no tienen refugios en la actual situación de guerra.

También se facilitarán 200 estufas a familias necesitadas de las dos zonas ucranianas