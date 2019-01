El marido de Romina intentó quemar el cuerpo y como no pudo, lo troceó y lo tiró al mar

Raúl D. C., marido de la desaparecida, un ingeniero español de 42 años, ha confesado que intentó quemar el cadáver de su mujer, Romina Nuñez Rodríguez. Ha contado que un vecino, al ver las llamas, tocó a la puerta pero que no le abrió. Minutos después otro vecino, cabo primero de la guardia civil, también llamó y en esta ocasión le respondió que estaba preparando una barbacoa. Como no pudo quemar su cuerpo lo tiró en trozos al mar.

La Guardia Civil procede a realizar un registro en el domicilio del detenido y en su despacho profesional. Además, los agentes, realizarán una inspección ocular en un coche de alquiler presuntamente utilizado por el detenido para deshacerse de los restos de la desaparecida.

La investigación está siendo dirigida por el equipo de Personas y Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas, que será apoyada en los registros por el ECIO (Equipo Central de Inspección Ocular de Criminalística) y por un can especializado en la búsqueda y localización de restos cadavéricos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

Por otro lado durante el presente día diferentes agentes de la UHEL (Unidad de Helicópteros), Servicio Marítimo Provincial y Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) continuarán con la búsqueda de posibles restos en el litoral de la isla de Lanzarote.