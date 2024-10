Linchan a un hombre en La Línea por un bulo que le acusaba de intentar secuestrar a menores: "No dejéis a los niños solos"

En el humilde barrio de Los Junquillos, en La Línea de la Concepción, Cádiz, ya no saben qué pensar. Las últimas horas los dispositivos móviles de los padres y madres del alumnado del Colegio de Educación Infantil El Rocío y de un jardín de infancia cercano, han sido la puerta de entrada de audios y vídeos, cuanto menos, alarmantes. Tanto es así, que a esta hora circula la foto de un pequeño como la supuesta víctima de un inexistente secuestro. Su madre se acercaba a los medios de comunicación que hemos peinado la zona para denunciarlo.

Todo comenzaba el martes cuando empezaba a correr como la pólvora el rumor de que alguien había intentado llevarse a un bebé. "Lo que tengo entendido es que en la guardería un hombre le quitó a una madre a la niña de los brazos, salió a correr y los padres que había tiraron piedras, lo persiguieron, soltó a la niña y se escapó", nos decía una vecina con el miedo en los ojos.

Los audios que circulaban por los grupos de Whatsapp

Ya el miércoles, los grupos de WhatsApp hervían con los siguientes audios: "Hola buenas, os hablo por aquí que así hablamos todos y pasadlo si podéis a otras clases del colegio. Yo me he venido hoy a lo de mi madre a comer, aquí a Los Junquillos y se han intentado llevar, vamos que lo he visto yo en vivo y en directo, a otro niño del Rocío (el colegio). Se lo han llevado de la mano y han corrido con él hasta el centro de salud y por lo visto había otro allí esperándole en un coche".

"Escuchadme, mil ojos. Dicen que es una banda de once tíos que se dedican a eso. A uno lo han cogido, pero el otro se ha escapado corriendo. No dejéis a los niños ni en la puerta de la calle solos, no llevadlos a parques, intentad evitar los parques". ¿Cómo permanecer impasible ante testimonios como estos en los que alguien asegura haberlo visto todo con sus propios ojos?

A las cuatro de la tarde del miércoles los vídeos del linchamiento al presunto secuestrador de niños ya habían saltado de teléfono en teléfono y recorrido media España y puesto en marcha a todas las redacciones de los medios de comunicación. ¿Qué había pasado en realidad?

Según la Policía todo ha sido un bulo, no hubo ninguna denuncia y aseguran que ya ha ingresado en una unidad de salud mental.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com